Do pedido à lua de mel: empresa de casamentos amplia portfólio e concentra serviços em um só lugar

O casamento, para muitos, é a realização de um sonho. Mas preparar uma festa nem sempre é uma tarefa fácil – espaço, comida, fotografia e música são apenas alguns dos elementos que devem ser buscados pelo casal.

A Welucci decidiu descomplicar o casamento e fazer todas as etapas. Neste momento, a empresa expande o seu portfólio de atuação e dá mais um passo para a atuação como uma empresa one stop shop, modelo em que o cliente concentra a contratação em uma única companhia. Agora, o cliente é atendido da aliança com a lua de mel.

“Até então, para realizar um casamento, as pessoas precisavam gerenciar até 40 fornecedores, basicamente é pix para tudo que é lado. Decidimos estruturar conveniência e segurança de ponta a ponta para o cliente”, diz Alexandre de Luca, CEO da Welucci.

A estratégia ganhou escala após um aporte de R$ 50 milhões da gestora de private equity EB Capital, em 2025. O dinheiro foi destinado à expansão: hoje a empresa opera 17 unidades para realização de eventos em 10 cidades. Até agosto de 2026, realizou cerca de 500 casamentos e projeta chegar a 1 mil até dezembro.

O próximo passo é acelerar a consolidação. A empresa pretende chegar a 25 unidades até o fim de 2026, todas no estado de São Paulo, e levar o modelo para outros estados a partir do próximo ano. O crescimento será feito por M&A, com a incorporação de espaços de eventos que já funcionam no mercado.

Um mercado fragmentado

A Welucci surgiu como uma casa de eventos em 2018, chamada de Casa Lucci. Por trás da criação do negócio estava Vanessa Figueiredo, que atuava há mais de uma década no mercado de decoração de casamentos e eventos. Com experiência no setor, ela começou a prestar múltiplos serviços junto a locação.

Foi, em 2022, que esse diferencial começou a ganhar tração, por meio da profissionalização e expansão de novas unidades. Alexandre de Luca ingressou como CEO para tocar esse novo momento.

Ele estima que uma festa possa envolver até 40 fornecedores, com pagamentos e decisões separados.

A Welucci tenta mudar essa lógica colocando a empresa no centro da contratação. O casal escolhe itens como gastronomia, decoração, bar, atrações e audiovisual dentro de uma estrutura integrada. A jornada pode ser conduzida online, mas a empresa mantém espaços físicos para receber os casais e suas famílias, transformando a visita em uma etapa complementar da experiência.

“Os casais vêm aqui, é um momento bacana para eles, as famílias vêm comemorar o casamento aqui. Já fizemos noite de cinema para casal, churrasco, Dia dos Namorados”, afirma De Luca.

A companhia ainda conta com um atendimento dedicado à jornada do cliente, que acompanha os casais durante um período estimado entre 12 e 18 meses. “O cliente quer personalizar, mas não quer gerir”, diz.

A ideia de concentrar diferentes etapas em uma única empresa parte de uma mudança no comportamento do consumidor, que passou a valorizar mais a conveniência e a facilidade na hora de comprar. “Você vai comprar alguma coisa, você entra no Mercado Livre, você não está indo mais até a loja”, exemplifica De Luca.

Crescimento por aquisições

Para ganhar escala, a companhia escolheu uma estratégia diferente da abertura tradicional de unidades. Em vez de construir novos espaços do zero, busca casas operacionais e incorpora essas operações ao portfólio.

A área de expansão da Welucci mantém um pipeline com mais de 100 espaços interessados em algum tipo de operação com o grupo. A seleção leva em conta a localização, o funcionamento do negócio e a possibilidade de integração à estrutura da companhia.

“Procuramos espaços que acreditam na mesma coisa que a gente e focam no longo prazo. Conversamos com cada proprietário para entender o trabalho que já é feito ali e avaliar se existe sinergia com o grupo”, afirma De Luca.

A empresa pretende encerrar 2026 com 25 espaços em aproximadamente 15 cidades. A Welucci já está presente em localidades como Campinas, Sorocaba, Embu das Artes e Mairiporã.

A expansão acompanha uma mudança no comportamento dos casais. O destination wedding abre espaço para festas fora das capitais e aproxima o negócio de destinos no interior e no litoral. A Welucci já tem cinco casas no interior paulista voltadas a esse tipo de celebração e já programa a expansão para o litoral.

Com a estratégia a companhia vem crescendo. Foram 2 mil eventos realizados desde a fundação. Neste ano, foram 500 casamentos até agosto, com a projeção de encerrar o ano com 1.000 celebrações.

De olho no casamento inteiro

A Welucci também quer aumentar o número de etapas da jornada que ficam sob sua responsabilidade. Em 2026, a companhia incorporou duas novas categorias ao portfólio: pedido de casamento e lua de mel. Com isso, a empresa amplia a oferta para momentos que antecedem e sucedem a cerimônia e reforça o modelo one stop shop, em que o casal concentra diferentes serviços em uma única empresa.

Estruturar e expandir esse modelo exigiu criar processos para um mercado acostumado a operar de forma fragmentada. A empresa começou entendendo as necessidades dos casais e, a partir disso, desenhou as etapas da jornada e as áreas responsáveis por cada uma delas. “Acho que o grande ponto foi ter ido muito a fundo no cliente. Perguntar, pesquisar e entender muito o que o cliente quer”, afirma. A Welucci criou uma área de customer success, atendimento dedicado ao cliente, e especialistas em categorias como gastronomia, decoração, audiovisual, atrações e bar. “Você tem um setor totalmente pulverizado. Quando você coloca isso tudo para dentro, é uma capacidade de gestão que o próprio mercado não está acostumado”, afirma De Luca.

“A ideia é sempre conseguir colocar o máximo no ecossistema do casal. O que mais a gente pode estar junto, o que mais a gente pode oferecer? Porque tem inúmeras possibilidades”, afirma De Luca.

A estratégia faz parte de um plano mais amplo de expansão. A companhia pretende encerrar 2026 com 25 espaços em cerca de 15 cidades, todos no estado de São Paulo. Hoje, são 17 unidades em 10 cidades. A expansão ocorre por meio da aquisição de espaços que já estão em funcionamento, em vez da construção de novas unidades.

O próximo passo é expandir nacionalmente. Segundo o CEO, a empresa pretende chegar a outros estados em 2027, depois de consolidar a operação paulista.

A expansão também passa pela estrutura interna. Neste ano, a Welucci pretende apresentar um novo escritório de 2.500 metros quadrados em São Paulo, com áreas de atendimento, produto, inovação, operações, treinamento, cozinha experimental e eventos.

O espaço acompanha a criação de novas áreas dentro da companhia, como produto e customer success, atendimento dedicado à jornada do cliente. A ideia é dar suporte à operação à medida que a empresa incorpora novos serviços e amplia o número de unidades.

Além dos casamentos, a Welucci também mantém a Welucci Pro, braço voltado para o B2B, que realiza cerca de 300 eventos por ano.

No longo prazo, a empresa espera crescer nacionalmente com a realização de casamentos, sempre trazendo categorias novas para o cliente. “Não estamos mudando o casamento em si. Estamos mudando a maneira que ele é feito”, afirma De Luca.