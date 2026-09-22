Startup de IA capta R$ 400 milhões para criar biblioteca global de conhecimento para agentes

A startup norte-americana Firecrawl, fundada pelo brasileiro Nicolas Silberstein Camara ao lado de Caleb Peffer e Eric Ciarla, captou US$ 75 milhões - cerca de R$ 400 milhões na cotação atual -, em uma rodada Série B liderada pela Smash Capital.

O aporte contou ainda com participação da Altos, Nexus, Y Combinator, Freestyle e Offline Ventures e será usado para acelerar a expansão da companhia e desenvolver a Alexandria, uma plataforma que pretende reunir conhecimento de diferentes fontes para uso por modelos e agentes de inteligência artificial.

Fundada em 2024, a Firecrawl nasceu para facilitar o acesso de desenvolvedores e agentes de IA a informações disponíveis na internet. A empresa desenvolve soluções open source para extração, estruturação e processamento de dados e já reúne mais de 1,5 milhão de desenvolvedores e 150 mil empresas atendidas globalmente, incluindo Shopify, Apple, Lovable e Canva.

A nova rodada acontece um ano após a Série A de R$ 81 milhões, liderada pela Nexus e Y Combinator. No período, a companhia ampliou sua presença global e avançou no mercado de infraestrutura para inteligência artificial.

No Brasil, a startup também acelerou sua operação. Nos primeiros três meses de 2026, a Firecrawl registrou crescimento de 141% no país. Em cinco meses de 2026, a empresa já tinha mais que o dobro de clientes pagantes ativos no Brasil em comparação com toda a base de 2025, com crescimento da base em um ritmo de cerca de 290% ao ano.

“Receber uma nova rodada de investimento apenas um ano após a Série A reforça a confiança dos investidores na infraestrutura que construímos e na capacidade da Firecrawl de atender à crescente demanda por dados para inteligência artificial", afirma Nicolas Silberstein Camara, CTO e cofundador da Firecrawl.

"Nesse período, ampliamos nossa presença global e passamos a atender mais de 1,5 milhão de desenvolvedores. Agora, estamos dando um passo além com o novo aporte que nos permitirá acelerar nossa expansão e avançar na construção da Alexandria, ampliando o acesso a essas informações essenciais para a IA”, completa.

Como a Firecrawl quer criar uma infraestrutura de conhecimento para IA

A Alexandria é o principal projeto da nova fase da empresa. A plataforma pretende reunir pesquisas científicas, código, documentos públicos e dados em tempo real para ampliar o acesso de modelos e agentes de inteligência artificial a informações especializadas.

Segundo a empresa, o desenvolvimento parte de um desafio do setor: embora os modelos de IA estejam mais avançados, as informações necessárias para executar tarefas complexas continuam distribuídas entre diferentes fontes, como publicações científicas, bases de dados, documentos governamentais e sistemas de organizações.

A plataforma reúne artigos científicos públicos nas áreas de medicina, biologia e inteligência artificial, além de conhecimento presente em 70 milhões de bases de código. O acervo também inclui dezenas de milhões de documentos governamentais, como materiais de tribunais, da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e de legislação e regulação federal.

Quais dados estarão disponíveis na Alexandria

Além de conteúdos científicos e públicos, a Alexandria integra centenas de provedores de dados em tempo real. A plataforma contempla informações de mercado financeiro, macroeconomia, comércio eletrônico, varejo, restaurantes, delivery, mercado imobiliário, viagens, hotelaria, vagas de emprego, informações B2B, redes sociais, newsletters, lojas de aplicativos e modelos de IA.

A proposta da Firecrawl é que empresas, profissionais e agentes de inteligência artificial também possam contribuir com novos dados e conhecimentos para ampliar continuamente o acervo da plataforma.

“Existe uma quantidade enorme de conhecimento que ainda não está facilmente acessível aos modelos de IA, seja em pesquisas científicas, bases de empresas ou na experiência de profissionais. Queremos criar uma infraestrutura em que qualquer pessoa, organização ou agente possa contribuir com essas informações e torná-las acessíveis a diferentes modelos. Quanto mais fontes conseguirmos conectar, maior será a capacidade dos agentes de trabalhar com informações atualizadas e especializadas”, explica Silberstein.

Como a empresa pretende ampliar sua presença no mercado de IA

A Firecrawl desenvolve uma infraestrutura independente dos laboratórios de inteligência artificial. A Alexandria será compatível com modelos abertos e proprietários e poderá ser acessada por API, MCP (Model Context Protocol) ou CLI (interface de linha de comando), permitindo integração com diferentes aplicações e agentes de IA.

A empresa também ganhou reconhecimento entre desenvolvedores. A Firecrawl integra o Top 100 global de projetos mais populares do GitHub, com mais de 175 mil estrelas na plataforma.