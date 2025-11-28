Um ícone da COP

Entre as transformações que Belém viveu para receber a Conferência do Clima da ONU, o Hotel Vila COP se tornou um dos símbolos da capacidade da engenharia brasileira. Erguido pelo Grupo DMDL em menos de dez meses, o complexo de 19 000 metros quadrados foi projetado para abrigar chefes de Estado e delegações dos países participantes durante a COP30.

Distribuído em seis edifícios, o hotel conta com 405 suítes de alto padrão, 37 delas presidenciais. “Desde o início, sabíamos da responsabilidade de entregar um empreendimento à altura do evento. O projeto foi pensado para refletir segurança, eficiência, sustentabilidade e hospitalidade”, afirma Ualger Costa, CEO do projeto Hotel Vila COP.

O desafio foi grande: prazos reduzidos, condições climáticas adversas e exigências rigorosas para o padrão normativo. A empresa DMDL, recorreu a tecnologias e soluções construtivas inovadoras para garantir a entrega dentro do prazo. O uso de sistemas “à seco”, como steel frame e steel deck, reduziu o tempo de execução e o impacto ambiental da obra. “Essas tecnologias diminuem o consumo de água e a geração de resíduos, em sintonia com os princípios da COP”, explica Costa.

Consolidação e expansão do Grupo DMDL

A entrega reforça a trajetória do Grupo DMDL, que há 25 anos atua com foco em planejamento, tecnologia e sustentabilidade em projetos de grande porte e alta complexidade. A empresa também é responsável pela infraestrutura e operação da Blue Zone, área oficial das negociações da ONU, e acumula experiências em eventos como a Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, os Jogos Pan-Americanos de 2023, no Chile, e etapas da Fórmula 1 em São Paulo.

Durante a pandemia, foi responsável pela construção de hospitais de campanha e, mais recentemente, pelos Centros Humanitários de Acolhimento no Rio Grande do Sul. No setor de educação, realizou a WorldSkills Brasil 2015, maior competição de formação profissional do mundo, com mais de 236 mil m² de estruturas temporárias, com a ocupação do Anhembi SP em quase a sua totalidade.

Além de obras temporárias, o grupo também investe em empreendimentos permanentes. É concessionário do Centro de Convenções de Teresina e do hotel Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato (PI). Em 2026, inaugurará o hotel Mandú, integrado ao centro de convenções da capital piauiense — juntos, os dois empreendimentos somam 300 leitos.

Com projeção de faturamento de 1 bilhão de reais em 2025, o Grupo DMDL consolida sua posição como referência em engenharia e gestão de infraestrutura no Brasil. “Nosso maior ativo é o conhecimento acumulado. Aprendemos a linguagem dos contratantes e sabemos oferecer entregas seguras e de qualidade”, afirma Ualger Costa.