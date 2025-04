Diversidade: Grupo Casas Bahia supera 37% de negros na liderança

O Grupo Casas Bahia anunciou avanços em sua estratégia de diversidade e inclusão. De acordo com dados atualizados da companhia, hoje, 37,25% dos cargos de liderança da empresa são ocupados por pessoas negras e 33% por mulheres, superando a média do varejo nacional e registrando crescimento de 3 pontos percentuais em um ano.

O resultado se destaca frente ao cenário nacional: segundo o Instituto Ethos, apenas 6,3% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por pessoas negras.

Levantamento da consultoria McKinsey aponta que empresas com maior diversidade racial e de gênero têm até 25% mais chances de superar a média de lucratividade do setor, evidenciando também o impacto financeiro positivo da inclusão.

A política de inclusão do grupo envolve programas de valorização interna, capacitação profissional e promoção de um ambiente mais acolhedor. “Brasilidade é sinônimo de diversidade e aqui cuidamos e incluímos nossas pessoas”, afirma Andreia Nunes, diretora-executiva de Gente, Gestão e Sustentabilidade do Grupo Casas Bahia.

Estratégia múltipla: diversidade, meio ambiente e tecnologia

As ações de diversidade compõem uma estratégia ESG, sigla para ambiental, social e governança, mais ampla. Em 2024, a Fundação Casas Bahia investiu R$ 2,7 milhões em projetos sociais voltados para educação, formação de jovens e mulheres empreendedoras e geração de renda, beneficiando mais de 30 mil pessoas.

Além dos resultados recentes, o Grupo Casas Bahia consolida uma trajetória ESG de longa data. Há mais de dez anos, a companhia iniciou seu programa de reciclagem, hoje reconhecida como o maior programa do varejo brasileiro por meio do Reviva.

A iniciativa destinou 2,8 mil toneladas de resíduos para reciclagem, incluindo mais de 6 toneladas de eletrônicos. Atualmente, 84% da energia consumida pela companhia já provém de fontes renováveis, com meta de atingir 90% ainda este ano.

O grupo também integra o Novo Mercado da B3 desde 2018, e está presente nas carteiras do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) em 2022 e 2023. Participa ainda do Índice Carbono Eficiente (ICO2) da B3, em parceria com o BNDES, que avalia a eficiência das empresas nas emissões de gases de efeito estufa.

O compromisso com os princípios do Pacto Global da ONU reforça a atuação do Grupo Casas Bahia nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e práticas anticorrupção. Além disso, com a fintech banQi, braço financeiro do grupo, o objetivo é contribuir para a inclusão financeira da sociedade de baixa renda em todos os municípios do país. Atualmente, a fintech acumula 7,9 milhões de contas digitais.

Essas e outras ações integram o Plano de Transformação do Grupo Casas Bahia, que visa preparar a companhia para um novo ciclo de expansão previsto a partir de 2026. “Tudo isso é feito com a consciência do nosso papel como agente transformador de vidas”, diz Renato Franklin, CEO do grupo.