Três dicas para empreender com impacto, segundo a CEO do Pretahub

Empreender não é um mar de rosas. Pelo contrário. Recorrer ao empreendedorismo pode ser, muitas vezes, uma maneira de driblar situações econômicas e sociais adversas em busca de alguma independência financeira.

O cenário por si só é desafiador, e pode ser ainda mais complicado caso o empreendedor por trás do negócio faça parte de algum grupo subrepresentado socialmente, como mulheres e pessoas negras, por exemplo. Um indicador que revela bem essas premissas é o de negócios liderados por pessoas mulheres durante a pandemia: de acordo com a RME, mais de 80% deles fecharam as portas parcial ou definitivamente.

O contexto desafiador do empreendedorismo feminino e negro e a geração de impacto de negócios desse tipo foram pauta no segundo dia do RD Summit, evento de tecnologia que acontece esta semana em Florianópolis (SC).

Para discutir o assunto, uma palestra reuniu Adriana Barbosa, CEO da PretaHub; Preto Zezé, presidente na Central Única das Favelas (CUFA); Egnalda Côrtes, fundadora e CEO da Côrtes Assessoria e Carlos Pignatari, diretor de impacto social da Ambev.

Para Côrtes, o ponto de partida na discussão sobre o empreendedorismo social (aqui, classificado pelos palestrantes como todo tipo de iniciativa empresarial que contribua com o desenvolvimento econômico de classes subrepresentadas) é relacionar o tema à necessidade de inovação, e não apenas dentro desses pequenos negócios. "Inovação boa é aquela que incomoda. Falar de empreendedorismo social e representatividade hoje está gerando esse incômodo positivo em muitas organizações".

Pignatari afirma que de fato a pauta já chegou às grandes empresas, agora cientes de seu papel como fomentadoras de uma economia pautada na geração de impacto, e não apenas de lucro financeiro. "É uma questão de entender como podemos ajudar em um crescimento conjunto", disse.

Dicas para empreendedores sociais

Após detalharem suas experiências com o tema — a CUFA, por exemplo, criou recentemente a Escola de Negócios da Favela para desenvolver empreendedores de favelas em todo o país — os palestrantes reuniram dicas para que a agenda do impacto social avance.

Para Adriana Barbosa, do Pretahub, a necessidade é por maior encorajamento a empreendedores sociais Brasil adentro. Diante disso, ela recomenda uma boa dose de coragem para quem deseja empreender com impacto, especialmente empreendedores negros. "Vai ser difícil. Por isso, além de acompanhar o que acontece no mundo, você precisa tambem desenvolver uma boa musculatura emocional para não desistir ao lidar com os desafios e o racismo", diz.

Além disso, ela indica a proximidade com diferentes redes de apoio a pequenos negócios (como o próprio hub de capacitação da Pretahub). Em terceiro lugar, reforça a importância de acompanhar de perto o que há de mais novo no universo do empreendedorismo. "Você precisa saber o que está sendo dito, para saber também saber questionar", diz.

