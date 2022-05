Dia das Mães: 12 franquias com descontos de até 50%

Comemorado no próximo dia 8 de maio, o Dia das Mães é a segunda principal data do comércio nacional, ficando atrás apenas do Natal. E, no primeiro Dia das Mães pós fim das medidas de isolamento, a expectativa do comércio.

Segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 79% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra no período, 2% a mais do que no ano passado. O crescimento tímido, mesmo com a melhora da pandemia, é culpa do cenário de inflação em alta.

Mesmo assim, isso quer dizer que, aproximadamente, 127,2 milhões de brasileiros irão presentear alguém este ano, o que deve movimentar cerca de R$ 28,16 bilhões nos segmentos de comércio e serviços.

De olho nessa oportunidade, redes franquias brasileiras anunciam promoções de até 50% em produtos, cursos, combos e até mesmo, para as empreendedoras, redução na taxa e franquia.

Confira 12 franquias com promoções para o Dia das Mães

1. Griletto

“Amor de mãe é assim: doce do começo ao fim” é o mote da ação do Griletto. Ao comprar qualquer prato entre as 15 opções da linha Grelhados e uma bebida, a sobremesa é por conta da loja. O cliente pode escolher entre Brigadeirão, Mousse de Maracujá e Torta Holandesa. A unidade deve ser consultada sobre a participação na campanha, que vale apenas entre os dias 7 e 8 de maio.

2. Açougue Vegano

Entre os dias 2 e 8 de maio, a cada R$ 150,00 em compras o cliente ganha uma refeição congelada (400g) para preparar em casa e almoçar com sua mãe. As opções oferecidas feijoada, moqueca de banana, picadinho de carne de soja com legumes e strogonoff de shiitake com grão de bico.

3. Anjos Colchões & Sofás

A rede especializada em colchões e estofados vai conceder 30% de desconto em todas as linhas de colchões até o dia 08 de maio.

4. CleanNew

A franquia especializada em higienização e blindagem de estofados vai conceder, na semana do dia das mães, 10% de descontos em todos os serviços oferecidos pela rede, inclusive os com foco em veículos como carros, barcos e aeronaves.

5. Pello Menos

Para comemorar o Dia das Mães, a franquia especializada em depilação vai oferecer 25% de desconto para qualquer serviço de cera comprado no e-commerce e, para os serviços de laser, também adquiridos no site ou em loja, os descontos serão aplicados por regiões. A promoção é válida para todo mês de maio, a partir do dia 02.

6. Limpeza com Zelo

Franquia especializada em limpeza de residências, condomínios e escritórios, trará, para a semana do dias das mães, a promoção ‘Compre 1 Leve 2’ para os serviços ofertados pela rede. A validade para realização da segunda limpeza será de 30 dias.

7. Sofá Novo de Novo

Entre os dias 03 e 07 de maio os clientes que realizarem qualquer serviço de higienização e blindagem de estofados na Sofá Novo de Novo, ganharão um aromatizador com uma fragrância exclusiva da marca. Além disso, no período da campanha a limpeza de sofás até quatro lugares e mais seis cadeiras está com um valor especial, de R$377 por R$299.

8. Emagrecentro

Durante todo o mês de maio, a rede especializada em emagrecimento e estética oferecerá 25% de desconto para as mães em todos os tratamentos. Para as mamães empreendedoras, ainda será a chance de se tornar uma franqueada, com um desconto de 50% na Taxa de Franquia.

9. Belle.club

A rede de salão de beleza com serviços ilimitados, que conta com serviços de assinaturas, está com um pacote especial para o Dia das Mães. Batizado de "Vocês juntas", o cliente pode assinar o pacote de R$ 297 ganha R$ 140 e desconto na segunda assinatura por tempo ilimitado.

10. Montana Grill

Entre os dias 7 e 8 de maio, quem for em um dos restaurantes da rede Montana Grill pode aproveitar a promoção “Leve o amor aonde você for”. Quem fizer um pedido da linha Grelhados Especiais (são oito pratos disponíveis) acompanhado de uma bebida, leva para casa uma nécessaire exclusiva da marca.

11. Giolaser

A rede de clínicas da atriz Giovanna Antonelli está com algumas promoções na área de estética. Quem adquirir um pacote de toxina botulínica por R$ 990 ganha como cortesia uma sessão de microagulhamento. Além disso, quem comprar dez sessões de depilação a laser ganhará outras dez sessões gratuitas.

12. Instituto Gourmet

Para o Dia das Mães, o Instituto Gourmet, rede de franquias de ensino profissionalizante em gastronomia, criou uma campanha especial. Entre os dias 05 a 20 de maio, todas as consumidoras mamães que se matricularem em qualquer curso da rede, ganham 50% de desconto na matrícula.