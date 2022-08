Dia da Cerveja: de cursos a cinema com cerveja grátis, veja opções para comemorar a data

Nesta sexta-feira, 5, haverá um motivo a mais para abrir uma cerveja gelada. É que hoje é comemorado o Dia Internacional da Cerveja, uma das bebidas mais consumidas no Brasil e no mundo.

Por ano, são 13,3 bilhões de litros de cerveja produzidos aqui no Brasil, o que coloca o país na terceira posição da lista de maiores fabricantes da bebida, ficando atrás somente da China (46 bilhões) e dos Estados Unidos (22,1 bilhões).

VEJA TAMBÉM:

Saiba como funciona a pílula contra ressaca que já esgotou na Europa

Segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), ao todo, a indústria cervejeira gerou R$ 77 bilhões em faturamento no último ano, além de mais de 2 milhões empregos diretos ou indiretos no Brasil.

Como surgiu a cerveja

Acredita-se que a cerveja tenha surgido na região da Mesopotâmia, onde a cevada crescia em estado selvagem e viviam os povos sumérios. A versão mais aceita é que a cerveja foi descoberta por acaso, há mais de 10 mil anos, quando cereais que estavam guardados tomaram chuva. Durante o processo, microorganismos e leveduras fermentaram e criaram a primeira cerveja.

Já o Dia Internacional da Cerveja é bem mais recente. Em 2007 um grupo de amigos se reuniu em um bar na Califórnia, nos Estados Unidos, e resolveu intitular aquela sexta-feira como o Dia da Cerveja. A moda pegou e, hoje, mais de 50 países no mundo celebram a bebida na primeira sexta-feira de agosto.

Neste ano, há várias iniciativas para quem quiser celebrar a data, EXAME selecionou algumas:

Petra Belas Artes

Nos dias 5, 6 e 7 de agosto, no cinema Petra Belas Artes, que pertence ao Grupo Petrópolis, todas as pessoas receberão um kit comemorativo com cervejas de graça especiais do Dia da Cerveja, após as sessões.

Já no dia 5, quem comprar uma cerveja Petra no bar do cinema, que fica em São Paulo, ganhará um ingresso para voltar quando quiser.

Ambev e Editora Krater: concurso livro cervejeiro

No Dia da Cerveja, a Editora Krater junto com a Ambev abrem inscrições para um concurso para encontrar um novo escritor de livro cervejeiro no Brasil. O vencedor ou vencedora contará, inicialmente, com pelo menos mil exemplares de sua obra impressos, além do adiantamento de royalties no valor de R$ 5 mil.

Podem se inscrever qualquer pessoa, maior de 18 anos, que tenha uma ideia sobre cerveja que queira transformar em livro. Os inscrições vão até 30 de novembro de 2021, por meio do link.

Após a data, começam as fases do voto popular e avaliação do corpo de jurados. O conteúdo proposto deve ser inédito e não há limite de subscrição de material por candidato.

Clube do Malte: curso gratuito

O Clube do Malte, clube de assinaturas de cerveja vai lançar nesta sexta-feira, 5, o “My Beer Class”, um programa de conteúdo voltado aos apaixonados pela bebida.

O acesso à plataforma é gratuito, funciona por meio de cadastro no link e não há pré-requisitos para a participação. A ideia da empresa é agregar conhecimento ao aluno e estreitar os laços entre quem faz os cursos e o mundo da cerveja artesanal.

Dividido em 37 módulos, o conteúdo e é apresentado por nomes conhecidos do mercado, como os cervejeiros Alessandro Oliveira, da Way Beer, e André Junqueira, da Morada Cia Etílica, além do professor Enzo Molinari, juiz da Beer Judge Certification Program - BJCP, e da Beer Sommelier Fernanda Barzenski, além de outros cervejeiros espalhados pelo Brasil.

Cervejaria Madalena

A Cerveja Madalena, que conta com 12 rótulos artesanais, fará uma ação especial no bar da fábrica, localizado em Santo André, na grande São Paulo. Durante a sexta-feira, haverá Double Chope e Caipirinha até às 19h, além de apresentação musical com a banda Moon Riders. A entrada custa R$ 10 ou 1 quilo de alimento.

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia