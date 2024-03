Depois de 14 anos como CLT, ele criou um negócio de transporte para empresas que fatura R$ 10 mi

A Milleniun Transportes pretende encerrar o ano com faturamento de R$ 12 milhões, alta de 20% em relação aos números do ano passado. A expansão faz parte de um ciclo de alta que a empresa mineira, criada na cidade de Uberaba, vem acumulando nos últimos anos. Entre 2019 e 2023, a receita subiu mais de 320%.

O negócio atende mais de 10 empresas em setores como fertilizantes, indústrias farmacêuticas, universidades, prefeituras, escolas e até uma companhia aérea. “Isso nos dá muita satisfação, tendo em vista que esse cliente, em outras partes do Brasil, também presta serviços de transportes de passageiros. Ou seja, fomos escolhidos por um gigante do mercado”, Odair Freitas, sócio-fundador da empresa, no mercado desde 2005.

Como começa a história da Millenium

Para chegar aos números atuais, Freitas carrega uma história de muita determinação e de quem começou trabalhou muito cedo, aos 9 anos de idade. Antes de criar o próprio negócio, trabalhou por mais de 14 anos em uma empresa de transportes em Minas Gerais, com jornadas que, por vezes, chegavam a 16 horas diárias.

Com a experiência, se uniu a um ex-diretor na época para começar o negócio de transportes de passageiros. O objetivo era atender uma demanda específica: o transporte diário de cerca de 1000 colaboradores de duas grandes construtoras da região de Uberaba (MG), para a ampliação de uma indústria química de fertilizantes.

De lá para cá, a empresa cresceu e oferece serviços de transporte com veículos diversos, incluindo carros, vans, microônibus ou ônibus. A diversificação também está nos clientes, compreendendo pessoas que necessitam deslocamento regular ou esporádico, e ainda em distância - hoje, as viagens cruzam as fronteiras de países vizinhos, no Mercosul.

Antes da expansão dos últimos anos, o período trouxe uma série de dores de cabeça para a operação da Millenium. “A insegurança era generalizada e tudo era relativo e incerto, as vendas estavam em baixa, os clientes não queriam viajar, pois não podia haver aglomeração. Andar de ônibus era visto como sinal de contaminação e com tudo isso, o caixa da empresa sofria”, diz.

Nesse momento, a Milenium precisou correr atrás de um apoio financeiro que tivesse taxas baixas de juros, foi aí que o fundo Estímulo entrou nessa história. A quantia de R$256 mil reais foi vital para a manutenção do negócio. O crédito foi destinado para pagamentos de fornecedores e colaboradores e para também para capital de giro.

Quais as estratégias para o crescimento

O capital ajudou a empresa a reoxigenar para pensar em novas estratégias, mesmo em um cenário ruim. Um passo importante no período foi investir fortemente em fretamento empresarial, uma demanda que explodiu e que já era a principal frente de Millenium.

Devido às restrições de proximidade entre os funcionários, as empresas passaram a solicitar mais veículos, e a Millenium enfrentou problemas de ofertas. A sacada do empreendedor foi fazer parcerias com empresas de turismo, muitas delas com operações paralisadas naquele momento. Com a terceirização, a Milenium assumiu a operação e coordenação dos acordos. O acordo durou dois anos.

Atualmente, empresa divide a operação em duas unidades de negócios: fretamento para empresas, a sua origem, e turismo, com um modelo sob demanda. "Essa diversificação permitiu que o negócio enfrentasse melhor a pandemia", afirma Freitas.

