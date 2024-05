Valor recebido por Pix será revertido para R$ 2 mil por família do Rio Grande do Sul, diz governador

No início de maio o governo do estado começou uma campanha de arrecadação de recursos via Pix para as vítimas das chuvas que colocaram o Rio Grande do Sul em estado de calamidade pública. Mas a conta bancária SOS Rio Grande do Sul é mais antiga, sendo criada em setembro de 2023. Na época, o estado enfrentou uma tragédia climática que deixou 54 mortos – e a conta foi reativada este ano.

Em menos de seis dias, a conta aberta no Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) já tinha recebido R$ 72 milhões, segundo balanço divulgado em 8 de maio. De acordo com o balanço mais recente, o valor já chegou a mais de R$ 92 milhões.