De atleta a dono de 60 restaurantes: lições de um empreendedor no mercado de franquias

George Tinsley, hoje com 77 anos, começou sua trajetória como jogador de basquete profissional antes de seguir para o ensino e treinamento esportivo. No entanto, ao iniciar sua família, ele passou a buscar mais estabilidade financeira e encontrou no setor de franquias de restaurantes a oportunidade de construir uma nova carreira. As informações são da Business Insider.

Em 1976, aos 30 anos, Tinsley ingressou no mundo das franquias ao trabalhar na área de treinamento do KFC, aprendendo diretamente com Harland David Sanders, fundador da rede. Ele absorveu o conhecimento técnico e as práticas operacionais necessárias para gerenciar franquias, mas percebeu que entrar no mercado como proprietário era um desafio maior do que parecia.

Desafios para começar no setor de franquias

Na década de 1970, era necessário possuir ao menos US$ 1 milhão (R$ 5,79 milhões) em ativos líquidos para abrir uma franquia KFC. Esse obstáculo obrigou Tinsley a adiar o sonho de ser dono de um restaurante e a focar em aprender sobre operações. Quando finalmente abriu sua primeira unidade em 1984, enfrentou dificuldades imediatas: falta de estoque, equipe sobrecarregada e necessidade de ajustes operacionais. Ainda assim, o desempenho do restaurante superou as projeções iniciais.

Tinsley aprendeu rapidamente que, ao operar um local de alto desempenho, era essencial expandir para evitar a concorrência. Um ano e meio após abrir o primeiro restaurante, ele começou a planejar um segundo e, posteriormente, um terceiro. Essa expansão constante se tornou parte de sua estratégia para se manter competitivo.

Apostando em novas oportunidades

Quando o primeiro restaurante foi destruído em um incêndio, Tinsley não parou. Ele aproveitou o momento para diversificar, operando caminhões de comida e buscando novas localizações. Ao longo dos anos, ele adicionou marcas como TGI Fridays, Chili's e PF Chang's ao seu portfólio. Um dos momentos de maior destaque foi quando ele abriu um TGI Fridays no Aeroporto Internacional de Tampa, que rapidamente se tornou a unidade mais lucrativa da rede nos Estados Unidos.

Tinsley identificou desafios recorrentes no mercado de franquias, como a influência de grupos de private equity, que muitas vezes priorizam lucros sobre a qualidade das operações, e a dificuldade de manter equipes motivadas e comprometidas. Para ele, envolver os funcionários nas decisões, reconhecer suas contribuições e manter altos padrões operacionais são práticas fundamentais para o sucesso.

Além disso, Tinsley defende um crescimento sustentável. Ele acredita que é mais eficaz crescer de forma planejada, garantindo que cada unidade seja bem gerida e financeiramente viável. Outra prioridade é o envolvimento com as comunidades locais, o que ajuda a fortalecer o vínculo entre os negócios e seus clientes.