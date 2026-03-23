Danone assina compra da marca Huel e avança em mercado bilionário de nutrição funcional

A Danone anunciou nesta segunda-feira, 23, que firmou um acordo definitivo para adquirir Huel, empresa britânica referência em refeições nutricionalmente completas, como pós para preparo de shakes, refeições instantâneas e barras nutricionais.

A operação marca mais um passo da multinacional francesa na expansão do seu portfólio em nutrição funcional, um dos segmentos que mais crescem no setor de alimentos e bebidas. Segundo estimativas de consultorias como a Grand View Research, o mercado global de produtos substitutos de refeição foi avaliado em US$ 21,75 bilhões em 2023 e deve alcançar US$ 37,28 bilhões até 2030

O valor da transação não foi divulgado e o negócio ainda depende de aprovações regulatórias.

A aquisição está alinhada à estratégia “Renew Danone”, que busca acelerar o crescimento da companhia por meio de categorias de maior valor agregado e tendência global, como saúde, bem-estar e alimentação prática.

A aposta na “nutrição completa”

Fundada no Reino Unido com a proposta de oferecer refeições equilibradas em formato prático, como shakes prontos, pós e barras, a Huel se posiciona no chamado mercado de “complete nutrition”, voltado a consumidores que buscam conveniência sem abrir mão de qualidade nutricional.

Esse segmento vem ganhando força com mudanças no estilo de vida urbano, avanço do consumo de proteínas e aumento da preocupação com saúde e desempenho.

Segundo a Danone, a Huel traz um portfólio complementar, com forte presença digital e modelo direto ao consumidor (D2C), além de uma base fiel de clientes no Reino Unido, Europa e Estados Unidos.

Crescimento com tecnologia e distribuição

Para a Danone, o movimento combina duas forças: de um lado, a escala global e expertise em nutrição; de outro, a agilidade digital e a conexão direta com o consumidor construída pela Huel.

“A conquista da Huel no segmento de nutrição completa dialoga diretamente com a missão da Danone de levar saúde por meio da alimentação. A combinação das capacidades digitais da Huel com o alcance global da Danone abre oportunidades relevantes em um mercado em rápida expansão”, afirma Antoine de Saint-Affrique, CEO da Danone, em nota.

Já James McMaster, CEO da Huel, destacou que a parceria permitirá acelerar a expansão internacional da marca.

“A maioria das pessoas não consome proteína, fibras ou nutrientes suficientes. Esse é o problema que a Huel busca resolver. Com a Danone, teremos infraestrutura, distribuição e capacidade de pesquisa para alcançar novos mercados e mais consumidores”, diz o executivo em nota.

Estratégia de longo prazo

A movimentação reforça a transformação da Danone em direção a categorias mais saudáveis e de maior crescimento. Atualmente, a companhia atua em três frentes principais: laticínios e produtos plant-based, águas e nutrição especializada.

Em 2025, a empresa registrou vendas de 27,3 bilhões de euros e conta com cerca de 90 mil funcionários, com presença em mais de 120 mercados.

Com a aquisição, a Danone amplia sua atuação em um nicho que une tendências como alimentação plant-based, conveniência e personalização nutricional, pilares que vêm moldando o futuro da indústria global de alimentos.

Mais do que uma aquisição pontual, o movimento sinaliza uma disputa crescente entre grandes multinacionais por relevância no mercado de nutrição funcional, um segmento que mistura ciência, tecnologia e novos hábitos de consumo.