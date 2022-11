Cyber Monday: confira 11 produtos que estão com desconto pós Black Friday

Com o Natal se aproximando rapidamente, se constrói o momento perfeito para economizar dinheiro em presentes para os entes queridos e para uso próprio. Mesmo após as ofertas da Black Friday serem lançadas, ainda há descontos em vários produtos nos mais diversos segmentos e utilidades.

A Cyber ​​Monday, conhecida por incentivar as vendas no comércio eletrônico, é o evento que começa após a Black Friday, em que são oferecidos descontos semelhantes e, em alguns casos, até melhores nos principais varejistas.

O que é a Cyber ​​Monday?

Cyber ​​Monday é um termo de marketing que se originou no calendário de negócios americano. Refere-se à primeira segunda-feira após a Black Friday e é um evento de compras com período de 24 horas originalmente, criado por empresas para incentivar as pessoas a fazer compras online e agora é considerado uma extensão das vendas da Black Friday.

Com isso, muitos varejistas experientes usam a temporada de vendas da Black Friday para descobrir quais ofertas e promoções estão funcionando e usam essas informações para otimizar suas vendas na Cyber ​​​​Monday.

Como resultado, ao substituir ofertas impopulares por negócios de alta demanda, as empresas conseguem realizar duas coisas: gerar mais lucros e manter seus clientes satisfeitos.

Mas afinal, quais são as principais ofertas da Cyber Monday 2022? Confira a lista a seguir com 11 produtos vendidos com desconto nesse evento.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Confira 11 produtos que estão com desconto na Cyber Monday

Com a Cyber ​​​​Monday encerrando a Cyber ​​​​Week deste ano, os compradores ainda podem aproveitar alguns dos melhores descontos, especialmente em eletrônicos e outros produtos que não foram vendidos durante a Black Friday 2022.

Sendo assim, vejamos os 11 produtos que estão com desconto pós Black Friday.

1. Echo Dot (4ª Geração)

A Smart Speaker com Alexa, música, informação e casa Inteligente está sendo vendido na Amazon por R$ 206,10 ou R$ 229,00 em até 11x de R$ 20,90 sem juros O produto possui preço original de R$ 399,00, ou seja, encontra-se com 43% de desconto.

2. Air Fryer

A fritadeira Elétrica sem óleo Air Fryer Mondial New Pratic AF31 com capacidade para 3,5 L, está sendo vendida pelo menor preço nesta Cyber Monday no site da Casas Bahia no valor de R$ 299,00, podendo ser parcelada em até 8x de R$ 41,53 sem juros no cartão de crédito da varejista.

O produto possui valor original de R$ 349,99, ou seja, encontra-se com R$ 50,00 de desconto na continuação da Black Friday deste ano.

3. Smart TV

A Samsung Smart TV 55 polegadas Neo QLED 4K QN83B 2022, Mini Led, Painel 120hz, processador com IA, som em Movimento, tela sem limites, design slim, Alexa built in e com Dolby Atmos está saindo por R$ 4.299,99 ou até 8x de R$ 537,49 no site da Americanas.

4. Câmera

Para os apaixonados por fotografia, a Câmera EOS Rebel T7+ com Lente EF-S 18 – 55 mm IS II encontra-se por R$ 3.750,00 no site da Canon. O produto possui preço original de R$ 4.299,00, ou seja, um desconto de R$ 549,00.

5. AirPods

Apple AirPods (2ª Geração) com estojo de recarga encontra-se por R$1.099,00 no pix no site da Fast Shop ou em até 10x R$ 130,01 no cartão de crédito. Um dos fones de ouvido mais desejado e amados pelos usuários de Iphone, possui preço original de $ 1.819,00, ou seja, um desconto de R$ 720,00 na Black Friday 2022.

6. Aspirador robô

Sendo um dos preços mais baratos da categoria visto em um aspirador de pó robô nesta Cyber ​​Monday é o Praticci Preto 3 em 1 (varre, aspira e passa pano) à venda por apenas R$ 156,85.

O robô funciona em madeiras e carpetes e executa a limpeza de rotina com base em uma programação predefinida, voltando automaticamente para acoplar e carregar quando a bateria estiver fraca.

7. Kindle

O Kindle está sempre na lista de desejos de Natal dos consumidores, estando à venda na Cyber ​​​​Monday da Amazon por R$426,55 à vista no Pix e boleto ou em até 12x de R$ 37,49. O Kindle possui uma tela antirreflexo e fornece uma única carga de bateria que dura semanas.

8. Panela de Pressão

Outra oferta pós Black Friday é a Panela de Pressão de 7 litro da marca Rochedo, com fechamento interno em alumínio polido e cabo de baquelite. O produto está saindo por R$ 137,90 ou até 3x de R$45,97 sem juros no cartão de crédito no site da Ponto (antiga Ponto Frio).

Importante destacar que, o valor original do produto é de R$ 179,90, representando um desconto de 23%.

9. Smartphone

Um Samsung Galaxy S20 normal pode não ganhar as mesmas manchetes que seus “parentes” Galaxy S20 Ultra e Galaxy S20 Plus, mas ainda está equipado com grande parte da mesma tecnologia móvel avançada. Resultando em uma grande procura pelos consumidores.

No site da Americanas, o aparelho de 128 GB, com 4G e Wi-Fi, tela de 6,7 polegadas, dual Chip, 8 GB de RAM câmera quádrupla e selfie com 10MP, está saindo por R$ 3.799,00 ou até 8x de R$ 474,87 no cartão de crédito.

10. Móveis

Para quem busca por um guarda-roupa com espaço interno amplo, divisões que facilitam várias formas de organização das roupas, uma das opções de promoções da Black Friday 2022 é o guarda-roupa de solteiro da marca Marbella.

Ele é produzido em MPF, com 4 portas, 2 gavetas, sendo uma basculante, e 2 cabideiros frontais. O produto está sendo vendido no site da Americanas por R$ 289,90 ou até 5x de R$ 57,98 no cartão de crédito.

Conforme o site, o preço original do produto é de R$ 342,90, representando uma economia de 15%.

11. Sabão líquido

Manter as roupas impecáveis, sem danificar os tecidos, cheirosas e com remoção de todas as manchas é o sonho de qualquer um. O sabão Líquido da Omo lavagem perfeita promete esse resultado e, além disso, está saindo com desconto no site da Magalu.

O produto, que possui 3 litros, com valor original de R$ 55,55, está saindo por R$ 29,30 no PIX.

Em suma, com a economia sem muito crescimento e as pessoas apertando os cintos este ano, é provável que os varejistas respondam com descontos maiores e alternativas mais baratas nesta Cyber Monday, a continuação da Black Friday 2022.

LEIA TAMBÉM

Após a Black Friday, Cyber Monday reúne ofertas e promoções com até 70%

Vendas do varejo crescem 6,9% na Black Friday, segundo Cielo