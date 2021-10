CVC sofre ataque hacker; viagens e reservas não foram impactadas

A CVC informa em seu site que sofreu um sofreu um ataque cibernético neste sábado. A empresa informa que acionou seus protocolos de segurança e está atuando para mitigar os efeitos da invasão.

Não há informações de que tipo de informações do sistema foram acessadas, mas a central de atendimento da companhia está temporariamente indisponível. O site da CVC Corp, holding da operadora de turismo, está fora do ar. Em nota, a companhia diz que "priorizará as investigações internas e a segurança de seus clientes, parceiros e negócio antes de restabelecer totalmente seus sistemas e serviços".

O embarque de clientes com viagens marcadas e as reservas confirmadas não foram impactados, segundo o comunicado que aparece no portal da agência.

Outras empresas brasileiras, como JBS e Lojas Renner, foram vítimas de cibercrimes este ano. Nos ataques do tipo ransomware, os invasores restringem o acesso ao sistema infectado e cobram resgate em criptomoedas para que o acesso possa ser restabelecido.