Você ainda está gastando com frota própria? Essa PME mostra que existem opções melhores

Em 2019, a Lever tinha acabado de nascer e já enfrentava seu primeiro dilema logístico: como entregar móveis grandes sem ter caminhão, motorista ou capital para investir em frota própria? Fundada por dois amigos, Leonardo Vespo e Ewerton Conceição, a marcenaria surgiu da união entre o conhecimento técnico de um marceneiro e a experiência comercial de um vendedor. Mas faltava o principal elo entre fábrica e cliente: a entrega.



“Nosso maior impasse era transportar os projetos finalizados”, lembra. “Eu vendia, o Everton produzia, mas a entrega era sempre um gargalo.” A saída, no começo, era improvisada: utilizar carros próprios, acionar motoristas informais ou depender de fretes particulares — que, muitas vezes, furavam no dia da entrega.



Foi nesse cenário de incerteza e tentativa que a Lever descobriu o aplicativo da Lalamove, plataforma de entregas que conecta empresas a motoristas parceiros para atender demandas logísticas sob medida. A partir desse ponto, a operação da marcenaria mudou de patamar.

Logística sem caminhão, com mais controle e economia

A Lalamove oferece uma solução flexível: o usuário escolhe o tipo de veículo, define prioridade, adiciona paradas e pode até incluir um ajudante na entrega, tudo dentro do aplicativo. A variedade de opções permite atender desde pequenos pacotes até móveis de grande porte.

“Foi um divisor de águas. Um dia, testamos o serviço para entregar uma cozinha com caminhão. Funcionou tão bem que nunca mais pensamos em comprar um veículo”, afirma Vespo. “Aquilo que seria um investimento de R$ 150 mil virou um custo variável, controlado e acessível.”



Segundo o empreendedor, os custos logísticos da Lever com a empresa de logística não chegam a 10% do que seria manter um caminhão próprio. Além disso, a empresa evita gastos fixos com motorista, manutenção, IPVA e seguro — este último, especialmente alto em regiões como a zona leste de São Paulo, onde a marcenaria está localizada.

Entregas personalizadas

A rotina da Lever envolve demandas imprevisíveis: às vezes, é preciso entregar uma cozinha inteira; em outros dias, apenas enviar uma dobradiça esquecida. “A gente usa todos os tipos de veículos: moto, carro, Fiorino e caminhão. Depende do dia e da necessidade”, diz.

Frete sob demanda: solução logística ajudou a Lever a crescer sem frota própria. (Lalamove/Divulgação)

Em média, a empresa realiza entre 15 e 18 entregas por mês via app, algumas planejadas, outras de última hora. “Se falta material na obra, eu não preciso parar o trabalho para comprar. Peço para buscar com uma moto pelo app e sigo com o cliente satisfeito.”

Além de evitar atrasos, a solução reduz o tempo ocioso da equipe e mantém a reputação da Lever junto aos clientes. “Já passamos por situações ruins com fretes informais. Motorista que não aparece, montagem cancelada, cliente frustrado. Com a Lalamove, é diferente: há rastreio, contato direto com o entregador e entrega no mesmo dia.”

Solução escalável para pequenas e médias empresas

O modelo da companhia se encaixa especialmente bem em empresas que estão começando e ainda não sabem com precisão como será sua demanda logística. “A vantagem é não ter compromisso fixo. Usamos quando precisamos. Se num dia temos um envio, ótimo. Se no outro temos 20, também funciona”, explica Vespo.



Esse formato sob demanda dá às empresas mais controle de caixa e liberdade para focar no que realmente importa: crescer, atender bem e manter o negócio funcionando. Ao evitar gastos antecipados com frota ou contratos de longo prazo, pequenos empreendedores conseguem enfrentar melhor as incertezas dos primeiros anos.

Hoje, a Lever não apenas utiliza os serviços da Lalamove como também indica a plataforma para outros empreendedores. Vespo reconhece o impacto direto da solução no crescimento do negócio. “A gente usa porque funciona. E, no final do mês, o tempo economizado vira lucro.”