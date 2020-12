A indústria de bebidas alcoólicas, que movimenta US$ 470 bilhões, é governada por milhares de leis rígidas que determinam o que torna um conhaque um conhaque, uma tequila uma tequila e um uísque escocês um uísque escocês. Alexander Stein não leva nenhuma das regras muito a sério.

O criador do gim Monkey 47, responsável por grande parte do boom do gim artesanal, quer quebrar todas as noções preconcebidas sobre o que um destilado pode ou deve ser. Stein batizou sua nova mistura, de uísque bourbon e um destilado de pimenta habanero cultivado localmente, de Horse With No Name: um nome adequado para um líquido que é impossível de demarcar no mundo rigidamente regulamentado das bebidas alcoólicas.

Operando das profundezas da Floresta Negra da Alemanha, Stein é o embaixador de um número crescente de produtores que brincam com ingredientes e fórmulas de misturas para criar anomalias que não se encaixam no que apreciadores identificariam como, digamos, um gim ou mezcal.

“Na indústria de destilados, falamos sobre categorias como rum, uísque ou gim, em vez de compostos de sabor e estruturas de aroma”, diz Stein. “É o completo oposto da forma como falamos sobre perfumistas ou chefs, onde parece não haver barreiras para inovar.”

Um destilado só pode ser vendido legalmente como uísque escocês, por exemplo, se for feito na Escócia, envelhecido por pelo menos três anos em barricas de carvalho e com um teor alcoólico mínimo de 40%. A tequila deve ser feita no México com plantas de agave-azul. Com o tempo, esses códigos desempenharam um papel importante na comercialização de uma bebida, com os impérios Diageo e Pernod Ricard gastando bilhões em campanhas publicitárias que celebram rituais de procedência, herança e fabricação.

Mas essas regras são cada vez mais desafiadas por consumidores mais jovens, ávidos por descobrir o que a destilação tem a oferecer além de suas categorias estabelecidas. Stein chegou ao ponto de destilar um Big Mac, embora mais como um experimento leve. E embora o feedback inicial de amigos e colegas tenha sido positivo, Horse With No Name está fadado a irritar os puristas quando for colocado à venda no início do próximo ano.