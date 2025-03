4 passos que devem ser considerados na hora de fazer um MBA internacional

Cursar um MBA internacional pode ser um divisor de águas na trajetória profissional. Além de conhecimentos técnicos e networking estratégico, a experiência permite contato com diferentes mercados e exposição a novas culturas. No Brasil, onde apenas 1% da população possui esse tipo de especialização, carregar na bagagem o diploma de uma instituição renomada pode ser um diferencial e tanto.

O reconhecimento desse investimento pode ser medido pelo prestígio das instituições que lideram os rankings internacionais. Segundo a edição mais recente do Financial Times, escolas como Wharton School (EUA), Columbia Business School (EUA) e IESE Business School (Espanha) estão entre as melhores do mundo, considerando critérios como aumento salarial, empregabilidade e redes de ex-alunos. Esse reconhecimento global reforça o valor de um diploma internacional para ampliar o repertório estratégico dos profissionais.

Segundo Erica Dias, diretora sênior de Talent Acquisition para a América do Sul na consultoria Bain & Company, essa formação pode acelerar o crescimento profissional e ampliar significativamente o acesso a oportunidades. “Profissionais que investem nessa experiência costumam ter maior acesso a oportunidades em multinacionais, além de ganhos expressivos em empregabilidade e remuneração”, explica.

O que é um MBA?

O MBA (Master of Business Administration) é um curso de pós-graduação lato sensu voltado para profissionais que desejam aprimorar suas habilidades em gestão e liderança. Diferente de uma especialização tradicional, que aprofunda conhecimentos teóricos em uma área específica, o MBA tem um caráter mais prático e aplicado ao mundo dos negócios.

Os programas incluem disciplinas como administração, finanças, marketing e recursos humanos, além de metodologias como estudos de caso e simulações para desenvolver a tomada de decisão estratégica. No Brasil, o MBA não equivale a um mestrado acadêmico, mas é amplamente reconhecido no mercado corporativo.

O público-alvo dos MBAs geralmente é formado por profissionais com experiência no mercado de trabalho, especialmente aqueles que já ocupam ou aspiram a cargos de liderança. A duração do curso varia entre um e dois anos, com formatos presenciais, híbridos ou online.

Dias reforça que o impacto do MBA na carreira depende de como o profissional aplica esse aprendizado. “É inegável que um MBA abre portas, fortalece a rede de contatos e acelera o crescimento profissional. Mas ele precisa estar alinhado aos objetivos de longo prazo do profissional para ser realmente um diferencial estratégico.”

Apesar das vantagens, cursar um MBA internacional exige um planejamento criterioso e um investimento polpudo, além de dedicação, já que o formato integral requer dedicação exclusiva por um ou dois anos.

Além disso, a admissão em programas de prestígio é altamente concorrida, exigindo um histórico acadêmico sólido e uma narrativa convincente sobre os objetivos de carreira.

O MBA vale a pena para todas as áreas?

Em setores como consultorias estratégicas e bancos de investimento, o MBA ainda é altamente valorizado, ainda mais quando o objetivo é trilhar uma carreira internacional. No entanto, em segmentos mais inovadores, como tecnologia e startups, a experiência prática e as habilidades específicas podem ter mais peso do que um diploma.

“O MBA nem sempre é necessário para o sucesso profissional, mas para algumas carreiras pode ser um grande diferencial. É fundamental avaliar a qualidade do programa, o retorno esperado e as alternativas disponíveis antes de investir tempo e dinheiro”, analisa Dias.

Ou seja, planejamento é essencial para garantir que o investimento traga os retornos esperados, tanto no aspecto financeiro quanto no desenvolvimento profissional.

Com esse potencial em vista, algumas empresas oferecem programas específicos para apoiar estudantes que estão ingressando em MBAs. A Bain & Company, por exemplo, promove o ExperienceBain (conteúdo em inglês), um programa pré-MBA voltado para candidatos aceitos em escolas de negócios elegíveis, permitindo que conheçam de perto a consultoria e sua atuação no mercado.

Além disso, a empresa disponibiliza estágios de verão, com duração de 8 a 10 semanas, para alunos de MBAs internacionais, proporcionando uma vivência prática e uma avaliação do potencial para futuras contratações em tempo integral. Muitos participantes acabam recebendo ofertas de emprego após a conclusão do MBA.