COP28: Como ser protagonista sem perder a competitividade? A Gerdau responde

Considerada a maior produtora de aço brasileira, a Gerdau marca presença no maior fórum global de mudanças climáticas: a COP28, que acontece até 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Na agenda oficial, Cenira Nunes, gerente-geral de meio ambiente da Gerdau, falou sobre a importância do diálogo empresarial para uma economia de baixo carbono. Pedro Torres, diretor de comunicação e relações institucionais da empresa, debateu a contribuição das companhias para o cumprimento das metas brasileiras. Já Maurício Metz, diretor global industrial da Gerdau, participou de dois painéis: ambos sobre descarbonização.

Diretamente do evento, Metz destacou, em conversa com Rodrigo Caetano, editor de ESG da EXAME, a importância de eventos como a COP, que é capaz de reunir em um só lugar diversos líderes e representantes de empresas, governos e classes setoriais em prol de um bem maior.

“A gente vê deputados, senadores, participando e acompanhando como as políticas públicas podem chegar em soluções que permitam às empresas terem protagonismo sem perder a competitividade. Acho que esse é o quadrante ideal, que a gente precisa buscar”, disse o executivo.

Com uma média de emissão de gases de efeito estufa menor que a metade da média global do setor, a Gerdau anunciou metas ambientais até 2031, além do desejo de se tornar carbono neutro em 2050. Potencial competitivo, diz Metz, o Brasil tem de sobra. “Temos uma matriz energética renovável forte, além de uma mineração que consegue acessar minério de alta qualidade. E isso, para a siderurgia, é bastante importante.

Acompanhe, acima, o bate-papo completo entre Caetano e Metz, diretamente de Dubai.