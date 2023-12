COP28: novo rascunho de texto final propõe "transição para longe" dos combustíveis fósseis

A presidência da Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas (COP28) divulgou há pouco um novo rascunho do texto final do balanço global sobre a proposta que sairá do encontro. O novo documento, fruto de intensas negociações desde a segunda-feira, 11, faz duas menções aos combustíveis fósseis. O documento apela às partes para uma "transição dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos, de uma forma justa, ordenada e de forma equitativa, acelerando a ação nesta década crítica, de modo a atingir zero emissões líquidas até 2050 de acordo com a ciência".

Leia a íntegra do novo texto

Além disso, a linguagem contida no novo rascunho incluiu a "eliminação progressiva (phasing out, em inglês) de subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis que não abordam a pobreza energética ou apenas transições, o mais rápido possível".

Ambos os trechos fazem parte do artigo 28 do texto, cujo enunciado "reconhece ainda a necessidade de reduções profundas, rápidas e sustentadas nas emissões de gases de efeito estufa, alinhadas com trajetórias de 1,5 °C".

O debate sobre incluir ou não o termo phase out (eliminação) ou phase down (diminuição) dominou o noticiário sobre a COP28. No novo texto proposto pela presidência da COP28, a cargo de Sultan al Jaber, o termo foi incluído para tratar de "subsídios ineficientes" a esses combustíveis.

Ao vivo: reunião plenária da COP28

Segundo a organização da COP28, haverá uma sessão plenária às 10h da manhã do horário local (2h30 no horário de Brasília). O texto, naturalmente, pode ser alterado. É possível assisti-la aqui.