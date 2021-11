COP26: A postura do Brasil e a agenda dos governos para redução de danos

*De Glasgow, na Escócia.

A segunda semana da COP26, a Conferência das Partes da ONU, será marcada pela presença de ministros e representantes de governos dos cerca de 200 países presentes no evento.

Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente do Brasil, chega nesta segunda-feira, e pode fazer parte dos paineis oficiais sobre adaptação, perdas e danos. Isto é, a discussão sobre como evitar que as mudanças climáticas levem mais de 100

milhões de pessoas à pobreza até 2030.

Hoje, representantes das comunidades locais, especialistas e ministros falam do impacto de condições climáticas extremas,

degradação ambiental e, claro, as boas práticas do que está sendo feito para se adaptar e evitar mais desastres.

Assista ao vídeo e entenda a agenda desta segunda-feira, 8.

EXAME na COP

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) é um tratado internacional com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

Uma das principais tarefas da COP é revisar as comunicações nacionais e os inventários de emissões apresentados por todos os países-membros e, com base nessas informações, avaliar os progressos feitos e as medidas a ser tomadas.

Para além disto, líderes empresariais, sociedade civil e mais, se unem para discutir suas participações no tema. Neste cenário, a EXAME atua como parceira oficial da Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas.

