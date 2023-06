Conheça Artur de Oliveira Ribas, co-founder da Kiwify

Cofundador e CEO da Kiwify, uma plataforma que oferece toda a infraestrutura para quem quer vender produtos digitais, como cursos e mentorias online, Artur de Oliveira Ribas tem se destacado pela forma peculiar como vem transformando o jeito de vender e consumir infoprodutos no Brasil.

Em janeiro de 2020, Ribas lançou o Kiwicheckout, que posteriormente evoluiu para o Kiwify, uma plataforma para a venda de infoprodutos que já reúne cerca de 1,7 milhão de produtores registrados, e uma rede com mais de 7 milhões de compradores, consagrando-se como a plataforma de infoprodutos que mais cresce no Brasil.

A empresa também está por trás de um dos maiores podcasts de marketing digital do Brasil – o Kiwicast – e de um dos maiores eventos de marketing digital do Brasil: o Kiwify Festival, que reuniu 2,5 mil pessoas no mês de junho em São Paulo.

Qual é a história do cofundador da Kiwify?

Apesar da notoriedade recente, a jornada empreendedora de Ribas começou em 2010, desenvolvendo servidores para jogos online. Com um investimento inicial de seu sócio, ele expandiu sua operação, aumentando o número de servidores para 16. A estratégia de marketing boca a boca funcionou, e ele rapidamente construiu uma comunidade de 50 mil jogadores com seu próprio servidor de jogo.

Entre 2011 e 2012, Ribas passou a estudar modelos de negócios fora do Brasil. Foi quando se apaixonou pelo marketing digital. Com um investimento modesto, de R$ 600, ele estabeleceu uma rede de publicidade baseada em anúncios. Funcionava assim: os sites monetizavam seus conteúdos por meio de links protegidos, gerando receita tanto para os sites quanto para os anunciantes. Resultado: a rede cresceu rapidamente, alcançando centenas de milhões de visualizações, e passando de zero a 16 mil editores em apenas três meses.

Depois desse feito, Ribas cofundou e atuou como CEO da RPX Internet, um marketplace para venda de infoprodutos e produtos físicos. A empresa, que empregava mais de 20 pessoas e tinha escritórios em Balneário Camboriú (SC) e São Paulo, alcançou sucesso internacional, vendendo para mais de 30 países em diferentes continentes por meio de estratégias de marketing de resposta direta.

Em 2019, foi a vez de Ribas ser cofundador e CEO de uma nova empresa: a dPay.ng, na Nigéria. A plataforma fornecia empréstimos instantâneos para pessoas sem histórico financeiro em países em desenvolvimento.

“Minha jornada durante todos esses anos me deu muita bagagem para alcançar todo o sucesso da Kiwify”, diz Ribas. A missão continua, diz ele. “Esperamos aumentar nosso faturamento nos próximos anos, e atingir positivamente um número cada vez maior de pessoas.