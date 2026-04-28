Quais são os 10 maiores supermercados do Rio de Janeiro? Veja quanto eles faturam

Maiores supermercados do RJ: Assaí Atacadista lidera com R$ 84,7 bilhões em vendas (Germano Lüders/Exame)
Repórter de Negócios
Publicado em 28 de abril de 2026 às 15h04.
O varejo alimentar brasileiro atingiu um novo marco em 2025: R$ 1,145 trilhão em faturamento, o equivalente a 9,02% do PIB nacional. Nesse cenário, o Rio de Janeiro reforça sua posição como o segundo maior mercado supermercadista do país. Juntas, as dez maiores redes com atuação no estado somaram R$ 95,2 bilhões em receita, atrás apenas de São Paulo.
O desempenho fluminense é puxado por uma combinação que tem se repetido em todo o Brasil, mas ganha contornos próprios no estado. De um lado, a escala do atacarejo; de outro, a resiliência de redes regionais, que seguem relevantes ao apostar em proximidade, sortimento e relacionamento com o cliente.
Os números mostram um nível elevado de concentração. Sozinho, o Assaí responde pela maior parte do faturamento entre as dez maiores redes do estado.
Ao mesmo tempo, o avanço do atacarejo segue pressionando o varejo tradicional, especialmente em um mercado como o fluminense, marcado por alta sensibilidade a preços, custos operacionais elevados e logística urbana complexa.
Nesse contexto, redes regionais têm buscado caminhos para se manter competitivas, seja por meio de eficiência operacional, seja pela diferenciação em atendimento e sortimento.
Na liderança absoluta aparece o Assaí Atacadista, com faturamento de R$ 84,7 bilhões, número que não só garante o primeiro lugar no Rio de Janeiro, como também a segunda posição no ranking nacional da ABRAS. A expansão acelerada e a conversão de hipermercados em lojas de atacarejo consolidaram a rede como uma das principais forças do consumo no país.
Bem atrás, mas com operação relevante no contexto regional, está a Torre e Cia. (Rede Unno), que registrou R$ 2,16 bilhões em faturamento e ocupa a 49ª posição no ranking nacional. A empresa é um exemplo de como grupos locais conseguem ganhar escala mesmo em um ambiente altamente competitivo.
Na terceira posição, os Supermercados Alvorada somaram R$ 2,02 bilhões em receita. A rede mantém presença forte em suas áreas de atuação, com foco em variedade de produtos e experiência de compra, diferencial importante frente ao avanço dos formatos de baixo custo. Confira o ranking completo:
|Pos. RJ
|Pos. Nacional
|Empresa
|Faturamento
|1º
|2º
|Assaí Atacadista
|R$ 84,7 bilhões
|2º
|49º
|Torre e Cia. (Rede Unno)
|R$ 2,16 bilhões
|3º
|51º
|Supermercados Alvorada
|R$ 2,02 bilhões
|4º
|55º
|Costazul Alimentos
|R$ 1,80 bilhão
|5º
|70º
|Naomi Comércio de Alimentos
|R$ 1,43 bilhão
|6º
|99º
|Supermercado Vianense
|R$ 899 milhões
|7º
|123º
|Germans Distribuidora
|R$ 645 milhões
|8º
|126º
|Grand Marché
|R$ 620 milhões
|9º
|148º
|Armazém do Grão
|R$ 479 milhões
|10º
|169º
|Pax Supermercados
|R$ 400 milhões
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