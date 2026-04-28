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Quais são os 10 maiores supermercados de Alagoas? Veja quanto eles faturam

As dez maiores redes com sede no estado somaram aproximadamente R$ 2 bilhões em faturamento em 2025

Unicompra Supermercados: rede lidera no Alagoas com R$ 728 milhões em vendas (Divulgação/Divulgação)

Unicompra Supermercados: rede lidera no Alagoas com R$ 728 milhões em vendas (Divulgação/Divulgação)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 28 de abril de 2026 às 14h38.

Última atualização em 28 de abril de 2026 às 14h39.

Alagoas integra o mapa do varejo alimentar brasileiro com um perfil próprio: redes de caráter regional, faturamentos menores em termos absolutos, mas com relevância estratégica em um estado onde o supermercado muitas vezes é o principal ponto de abastecimento das comunidades. As dez maiores redes com sede no estado somaram aproximadamente R$ 2 bilhões em faturamento em 2025.

O contexto nacional, registrado pelo Ranking ABRAS 2026 em parceria com a NielsenIQ, aponta um setor supermercadista que faturou mais de R$ 1,145 trilhão em 2025, já representando 9,02% do PIB do Brasil. Com 9 milhões de trabalhadores e mais de 439 mil lojas espalhadas pelo país, o setor atende 30 milhões de consumidores diariamente — sendo os estados menores parte fundamental dessa capilaridade.

O crescimento das redes nacionais de atacarejo no Nordeste representa uma ameaça real para as redes locais de menor porte. Com maior poder de compra junto a fornecedores e capacidade de investir em tecnologia e logística, essas redes tendem a avançar sobre mercados antes dominados por players regionais.

Por outro lado, o conhecimento do território, a relação de confiança com o consumidor local e a capacidade de atender demandas específicas da região seguem sendo diferenciais importantes para as redes alagoanas. O setor entra em um novo ciclo mais competitivo e as que conseguirem combinar eficiência com proximidade devem sair na frente.

Os maiores supermercados de Alagoas

A Unicompra Supermercados lidera o ranking alagoano com R$ 728 milhões em faturamento, ocupando a 116ª posição no ranking nacional. A rede tem construído presença sólida no estado, apostando em capilaridade e relacionamento com o consumidor local.

Em segundo lugar, Leite & Paranhos registrou R$ 338 milhões (192º nacional), seguida pelos Supermercados São Luiz (R$ 237 milhões, 249º) e pela Cesta de Alimentos (R$ 195 milhões, 273º).

As dez redes listadas apresentam faturamentos que variam de R$ 8 milhões a R$ 728 milhões, amplitude que revela o quanto o mercado alagoano ainda é fragmentado e tem espaço para consolidação. Confira o ranking completo a seguir:

Posição em Alagoas

Posoção NacionalEmpresa

Faturamento 2025

116ºUnicompra Supermercados Ltda.R$ 728 milhões
192ºLeite & Paranhos Ltda.R$ 338 milhões
249ºSupermercados São Luiz Ltda.R$ 237 milhões
273ºSupermercados Cesta de Alimentos Ltda.R$ 195 milhões
299ºOliveira e Nobre Supermercado Ltda.R$ 165 milhões
370ºSuper Giro Distribuidor de Alimentos Ltda.R$ 100 milhões
437ºT.M. Comercial Ltda.R$ 72 milhões
520ºP.V. Supermercado Ltda.R$ 54 milhões
551ºO Amigão Supermercado Ltda.R$ 38 milhões
10º586ºLima & Lima Ltda.R$ 8 milhões

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