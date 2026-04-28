Quais são os 10 maiores supermercados de Alagoas? Veja quanto eles faturam

Unicompra Supermercados: rede lidera no Alagoas com R$ 728 milhões em vendas (Divulgação/Divulgação)
Repórter de Negócios
Publicado em 28 de abril de 2026 às 14h38.
Última atualização em 28 de abril de 2026 às 14h39.
Alagoas integra o mapa do varejo alimentar brasileiro com um perfil próprio: redes de caráter regional, faturamentos menores em termos absolutos, mas com relevância estratégica em um estado onde o supermercado muitas vezes é o principal ponto de abastecimento das comunidades. As dez maiores redes com sede no estado somaram aproximadamente R$ 2 bilhões em faturamento em 2025.
O contexto nacional, registrado pelo Ranking ABRAS 2026 em parceria com a NielsenIQ, aponta um setor supermercadista que faturou mais de R$ 1,145 trilhão em 2025, já representando 9,02% do PIB do Brasil. Com 9 milhões de trabalhadores e mais de 439 mil lojas espalhadas pelo país, o setor atende 30 milhões de consumidores diariamente — sendo os estados menores parte fundamental dessa capilaridade.
O crescimento das redes nacionais de atacarejo no Nordeste representa uma ameaça real para as redes locais de menor porte. Com maior poder de compra junto a fornecedores e capacidade de investir em tecnologia e logística, essas redes tendem a avançar sobre mercados antes dominados por players regionais.
Por outro lado, o conhecimento do território, a relação de confiança com o consumidor local e a capacidade de atender demandas específicas da região seguem sendo diferenciais importantes para as redes alagoanas. O setor entra em um novo ciclo mais competitivo e as que conseguirem combinar eficiência com proximidade devem sair na frente.
A Unicompra Supermercados lidera o ranking alagoano com R$ 728 milhões em faturamento, ocupando a 116ª posição no ranking nacional. A rede tem construído presença sólida no estado, apostando em capilaridade e relacionamento com o consumidor local.
Em segundo lugar, Leite & Paranhos registrou R$ 338 milhões (192º nacional), seguida pelos Supermercados São Luiz (R$ 237 milhões, 249º) e pela Cesta de Alimentos (R$ 195 milhões, 273º).
As dez redes listadas apresentam faturamentos que variam de R$ 8 milhões a R$ 728 milhões, amplitude que revela o quanto o mercado alagoano ainda é fragmentado e tem espaço para consolidação. Confira o ranking completo a seguir:
|
Posição em Alagoas
|Posoção Nacional
|Empresa
|
Faturamento 2025
|1º
|116º
|Unicompra Supermercados Ltda.
|R$ 728 milhões
|2º
|192º
|Leite & Paranhos Ltda.
|R$ 338 milhões
|3º
|249º
|Supermercados São Luiz Ltda.
|R$ 237 milhões
|4º
|273º
|Supermercados Cesta de Alimentos Ltda.
|R$ 195 milhões
|5º
|299º
|Oliveira e Nobre Supermercado Ltda.
|R$ 165 milhões
|6º
|370º
|Super Giro Distribuidor de Alimentos Ltda.
|R$ 100 milhões
|7º
|437º
|T.M. Comercial Ltda.
|R$ 72 milhões
|8º
|520º
|P.V. Supermercado Ltda.
|R$ 54 milhões
|9º
|551º
|O Amigão Supermercado Ltda.
|R$ 38 milhões
|10º
|586º
|Lima & Lima Ltda.
|R$ 8 milhões
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