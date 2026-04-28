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O burrito que viralizou e fez negócio de estacionamento saltar para um faturamento de sete dígitos

Sem formação culinária, empreendedores da Califórnia transformaram um pequeno quiosque em uma operação de alta performance ao dominar um nicho e uma localização estratégica

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de abril de 2026 às 14h04.

No competitivo setor de alimentação, a localização costuma ser o fator determinante entre o sucesso e a falência. Para Lydia Holmes e John Clarke, a chave do crescimento não estava em um ponto comercial de luxo, mas em um galpão de apenas 18,5 metros quadrados no estacionamento de uma Home Depot em Cypress, na Califórnia.

O que começou como o LJ’s Lil’ Cafe em 2021 evoluiu para uma operação robusta que, somada a uma nova unidade física aberta em 2025, faturou US$ 2,3 milhões em vendas anuais.

A trajetória do casal demonstra que a falta de formação técnica em gastronomia pode ser suprida por uma visão de mercado aguçada e resiliência operacional.

Ao identificar que o galpão já possuía uma cozinha equipada e uma clientela cativa de funcionários e compradores da loja de construção, eles garantiram um fluxo de caixa imediato, permitindo que o negócio sobrevivesse aos meses iniciais de aprendizado e ajustes.

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A virada estratégica do menu e o fenômeno do marketing orgânico

O sucesso financeiro do LJ’s Lil’ Cafe não veio da variedade, mas da especialização. Inicialmente focado em um cardápio genérico de hambúrgueres e sanduíches, o casal percebeu que a demanda real estava nos burritos de café da manhã.

Ao refinar o produto — incluindo elementos de textura como batatas extracrocantes e uma quantidade generosa de queijo — eles criaram um item com alto potencial de engajamento.

Essa especialização foi o combustível para um crescimento exponencial quando o negócio recebeu uma crítica positiva de um veículo nacional especializado em gastronomia.

Praticamente da noite para o dia, a operação saltou de faturamentos diários de US$ 300 para dias de vendas superiores a mil dólares. A fila no estacionamento da Home Depot, que chegava a durar três horas, tornou-se o sinal claro de que o modelo de negócio precisava de escala.

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