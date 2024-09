Carteiras digitais com IA: o que são as "smart wallets" e como elas podem ameaçar o reinado do Pix?

Uma nova era de inovação no setor de pagamentos está prestes a ser inaugurada com a integração de inteligência artificial (IA) a carteiras digitais, como Apple Pay e MetaMask.

A mais recente edição do boletim sobre inovações tecnológicas "Ark Disrupt", publicado pela Ark Invest, gestora comandada por Cathie Wood, vislumbra um futuro em que carteiras digitais deixarão de ser um simples dispositivo de dados otimizado para pagamentos, com a incorporação de recursos de modelos de linguagem grande (LLMs) às suas funcionalidades.

Segundo a Ark Invest, as "smart wallets" funcionariam como agregadores de e-commerce aos quais os usuários delegariam boa parte de suas experiências como consumidores:

"Com uma integração perfeita com os LLMs, as carteiras digitais se tornarão capazes de entender as intenções e os desejos de cada consumidor, oferecendo recursos valiosos através da funcionalidade de pesquisa avançada."

A Ark Invest projeta que, até 2030, agentes de IA munidos de dados como marcas e produtos preferenciais, limites orçamentários e histórico de compras dos usuários estarão aptos a comparar opções, preços, taxas e prazos de entrega em diferentes marketplaces, assumindo todas as etapas do processo de aquisição de bens e mercadorias, da pesquisa ao pagamento.

Atualmente, as carteiras digitais funcionam majoritariamente como aplicativos para armazenar informações pessoais e dados de cartões de crédito e débito.

Mesmo assim, até 2023, as carteiras digitais já representavam 50% do volume total de pagamentos no setor de e-commerce, à frente de outros meios de pagamento populares, como cartões de crédito e de débito, transferências bancárias e dinheiro, segundo dados do "Worldpay Global Payments Reports" compartilhados no gráfico abaixo.

A Ark Invest estima que até 2030, convertidas em "smart wallets", as carteiras digitais poderão ampliar significativamente sua participação no mercado de pagamentos eletrônicos. "Ao oferecer uma solução perfeita e unificada para geração de leads e pagamentos, as carteiras digitais poderiam aumentar sua participação no volume global de compras de comércio eletrônico de 50% atualmente para 72% até 2030, conforme projeta o gráfico abaixo.

As criptomoedas seriam um elemento adicional para tornar as "smart wallets" alternativas a serviços bancários e financeiros tradicionais. O uso de criptomoedas em remessas internacionais reduz em até 50.800 vezes o custo por transação.

