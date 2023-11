Regulador financeiro do Reino Unido defende tokenização de fundos de investimento

Os gestores de investimentos no Reino Unido estão recebendo apoio regulatório para aproveitar a tecnologia blockchain para tokenizar fundos, rompendo com os sistemas convencionais de manutenção de registros. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) se posicionou de forma favorável ao tema nesta semana.

Um relatório recente publicado pela Associação de Investimentos argumentou que a tokenização de fundos – que se refere à emissão de unidades ou ações tokenizadas em tecnologia de registro distribuído (DLT, na sigla em inglês) – levará a uma indústria financeira mais eficiente e transparente.

Em particular, a organização afirma que a utilização de um sistema de manutenção de registos em tempo real, compartilhado por todas as partes que prestam serviços ao fundo, poderá reduzir os custos de administração do fundo e simplificará o processo de reconciliação, permitindo tempos de liquidação mais rápidos.

Sarah Pritchard, diretora executiva de mercados e internacionais da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), enfatizou que, embora o regulador esteja aberto a explorar caminhos inovadores para gestores de ativos, ele também deve delinear os riscos potenciais:

“Este é um marco emocionante e abre caminho para explorar casos de uso mais transformadores no futuro. Queremos apoiar as empresas na implementação de soluções tecnológicas que melhorem e fortaleçam a indústria de gestão de ativos do Reino Unido, ao mesmo tempo que abordam riscos e danos potenciais", destacou.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Proposta para tokenização de fundos

Enquanto isso, o relatório publicado pela Associação de Investidores do Reino Unido propôs alguns princípios para a implementação de fundos tokenizados. Eles incluem garantir a relevância para os investidores nacionais e internacionais e evitar um enfoque restrito apenas na indústria de gestão de ativos de investimento.

“Oferecer oportunidades ao maior número possível de empresas em todo o setor, em vez de se concentrar em qualquer tipo específico de empresa, tipo de produto, classe de ativos ou grupo de clientes”, observou o relatório. Além disso, o documento pontua a necessidade de um roteiro de acompanhamento para a entrega e um foco na competitividade e eficiência no setor.

O fundo teria de ser estabelecido no Reino Unido e autorizado pela FCA, além de aderir aos padrões tradicionais do setor financeiro. O relatório propõe ainda que as regras legais e regulamentares permaneceriam as mesmas. Em uma declaração separada, o governo do Reino Unido reiterou o seu apoio ao modelo proposto, declarando o seu compromisso em melhorar abordagens inovadoras no país.

“O governo acolhe calorosamente esta publicação. Irá promover um debate mais amplo sobre o papel da tecnologia na gestão de ativos e sinaliza que o Reino Unido acolhe bem a inovação e está aberto aos novos e entusiasmantes negócios do futuro", afirmou o governo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok