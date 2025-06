Como uma comunidade de motoqueiros transformou clientes em defensores da marca na Índia

Toda marca precisa ser vista. Para isso, muitas apostam na mídia paga – um caminho para que seus anúncios apareçam para mais pessoas nas redes sociais, sites e buscadores.

O problema é que essas plataformas de anúncios vivem mudando: os preços sobem, o número de pessoas alcançadas cai e as regras alteram com frequência. Por isso, um número cada vez maior de empresas está repensando suas estratégias de marketing.

Nesse cenário, uma tendência ganha força: a construção de audiências próprias por meio de canais controlados pelas marcas, como comunidades exclusivas e plataformas proprietárias.

Esse modelo permite maior controle sobre a distribuição de conteúdo e o relacionamento com o consumidor.

Conexões autênticas valem mais que anúncios pagos

Criada em 2014, a plataforma Trails of India nasceu com o objetivo de reunir apaixonados por motos em um espaço digital colaborativo. Desde o início, o foco foi permitir que os próprios usuários compartilhassem trilhas, avaliassem rotas, recebessem dicas de manutenção e participassem de eventos ao vivo. Mais que um hub de informações, o Trails of India se consolidou como um ponto de encontro digital onde a comunidade dita o ritmo e o conteúdo.

Em menos de dois anos, a plataforma já reunia mais de 100 mil usuários ativos e até aquele momento, já haviam sido publicados mais de 5 mil conteúdos originais pela comunidade. No lançamento, a iniciativa gerou mais de 18 milhões de conversas e atingiu 35 milhões de consumidores, tudo isso com base em mídia espontânea.

Ao oferecer valor real para o público e não apenas anúncios, a marca por trás da iniciativa economizou cerca de 1,5 crore de rúpias indianas (aproximadamente 225 mil dólares) em mídia paga, segundo dados da agência responsável pela campanha. É o tipo de conexão que nenhuma campanha isolada consegue garantir. Nessa lógica, clientes se tornam fãs. E os fãs se tornam defensores da marca.

Esse tipo de estratégia mostra como o investimento em comunidades proprietárias pode transformar a forma como as empresas geram valor a longo prazo.

Por que essa habilidade será essencial para quem lidera marketing daqui pra frente

Para quem atua com marketing ou quer migrar para a área, saber construir canais próprios se tornou uma competência estratégica. Trata-se de entender não apenas como atrair audiência, mas como mantê-la, alimentá-la e transformá-la em valor real para o negócio.

Ao aprender a estruturar comunidades, gerir conteúdo em canais próprios e estimular a participação ativa dos consumidores, profissionais aumentam sua relevância no mercado. Essa é uma habilidade que diferencia quem opera no curto prazo de quem pensa em marca e crescimento com visão de futuro.

