CDPs? O que são as plataformas que estão redefinindo a forma como as marcas conhecem você

O marketing digital está de cara nova.Tecnologias mais modernas estão ajudando as marcas a entender com muito mais precisão quem está do outro lado da tela – o que gosta, o que procura, como se comporta.

E, no centro dessa transformação, estão três nomes que vêm ganhando destaque: as CDPs, que organizam dados de diferentes fontes num só lugar; os Data Clean Rooms, que permitem cruzar essas informações com segurança e privacidade; e a inteligência artificial generativa, capaz de criar conteúdos inteiros em questão de segundos.

Juntas, essas ferramentas estão tornando o marketing mais rápido, mais certeiro e muito mais criativo. As informações foram retiradas de Top Analytics Tools.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Plataformas inteligentes guiam decisões em tempo real

As plataformas de dados dos clientes, conhecidas como CDPs, evoluíram de forma expressiva nos últimos anos. Hoje, já incorporam recursos de inteligência artificial capazes de prever comportamentos com até 85% de precisão.

Essa previsão refinada permite que as empresas antecipem desejos e necessidades, o que tem levado a um aumento médio de 23% no valor do tempo de vida do cliente — métrica que calcula o quanto cada consumidor pode gerar de receita ao longo da relação com a marca.

Outro avanço importante está na capacidade de processar dados em tempo real. Com isso, empresas conseguem reagir imediatamente a cada clique, visualização ou compra, criando experiências mais ágeis e personalizadas — e, como consequência, aumentando a satisfação dos consumidores.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Em paralelo, os chamados Data Clean Rooms têm ganhado força como solução para análise de dados em ambientes seguros. Esses espaços permitem que diferentes empresas compartilhem e cruzem informações sem expor dados sensíveis, respeitando as rígidas leis de proteção à privacidade, como a LGPD no Brasil e o GDPR na Europa.

Trata-se de um modelo cada vez mais valioso em um mercado onde segurança e transparência são exigências básicas.

Já a inteligência artificial generativa (capaz de criar textos, imagens e até vídeos a partir de comandos simples) começa a ser integrada a essas plataformas. O objetivo é automatizar tarefas como a criação de conteúdos personalizados, sejam recomendações de produtos, e-mails de marketing ou mensagens em redes sociais. Tudo feito sob medida, de acordo com o perfil e o comportamento de cada pessoa.

Do dado à estratégia: entender essas tecnologias é urgente para quem trabalha com marketing

Em um mercado cada vez mais competitivo, não basta apenas criar campanhas criativas — é preciso garantir que elas falem com as pessoas certas, no momento certo, com a mensagem certa. Dominar ferramentas como CDPs (Customer Data Platforms), Data Clean Rooms e IA generativa tornou-se parte essencial dessa equação.

Elas permitem transformar volumes massivos de dados em inteligência aplicada, elevando o nível de personalização e aumentando as chances de conversão. Para profissionais de marketing, entender como extrair e interpretar esses insights pode ser o que separa uma boa ideia de uma estratégia eficaz.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga