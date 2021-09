Como o esporte e o mercado de investimento têm estreitado laços no Brasil

Ao longo da adolescência, João Paulo Luque alimentou o sonho de ser jogador de futebol. Chegou a conciliar a bola com os estudos até os juniores. Enveredou, então, pelo mercado financeiro, onde hoje é sócio e fundador da AFS Capital, empresa de assessoria de investimentos ligada ao BTG Pactual. Mas nunca tirou o esporte da cabeça. Estes dois mundos tão diferentes se uniram quando ele criou um braço dentro do escritório voltado para atender atletas em atividade ou já aposentados.

— Vi que jogadores são muito mal assessorados — explica. — Tem muitos caindo em pirâmide financeira, fazendo investimento sem nem saberem direito onde estão pondo dinheiro... Vejo uma oportunidade gigantesca no futebol de se trabalhar com profissionalismo.

Uma figura fundamental para este projeto sair do papel é Dudu Cearense. Aposentado desde 2019, ele já vinha atuando como “coaching” financeiro dos antigos colegas de profissão. Luque apresentou a ideia ao ex-volante, revelado no Vitória, com passagens por clubes como Botafogo e Atlético-MG e campeão da Copa América de 2004 pela seleção. Hoje, ele é um dos sócios da AFS Capital.

Dudu atua na captação e como assessor dos atletas. Num meio em que circula muito dinheiro mas falta conhecimento sobre como lidar com ele, o ex-jogador age desde a orientação e a gestão dos investimentos até a educação financeira.

— O mercado, por ser muito corporativo, não sabe como lidar com os jogadores. Alguns assessores, como não vivenciaram meu mundo, por falta de conhecimento acabam enganando alguns atletas e só pensam na questão da corretagem. Já eu vejo o esportista como o meu melhor ativo. Trabalho para que ele possa encerrar a carreira com bons investimentos e que possa manter aquele padrão de vida depois — afirma Dudu, que possui certificação para atuar como agente autônomo.

À frente da AFS Sports, ele assessora jogadores em atividade no Brasil e em países da Ásia e do Leste Europeu, além dos que já penduraram as chuteiras. Trabalha também com outros atores do meio, como empresários e dirigentes. A captação acontece por meio de indicações de clientes, de amigos dos tempos de atleta e até pela abordagem direta em redes sociais.

O ex-volante já faz escola. Alguns clientes estudam para, assim que encerrarem a carreira nos gramados, seguirem seu caminho no mercado de investimentos. São os casos do lateral Carlos César, ex-Atlético-MG e Vasco, e do atacante Silvinho, do Criciúma. Até o fim do ano, Dudu e Luque lançarão um curso par a atletas.

O setor financeiro descobriu no esporte um filão — especialmente no futebol. Além da parceria com a AFS Capital, o BTG criou a Win the Game em parceria com o ex-vice de finanças do Flamengo Cláudio Pracownik. A empresa trabalha com clubes e entidades esportivas na geração de novas receitas e com atletas, no que diz respeito a investimentos. Um dos clientes é o próprio Flamengo no projeto de aquisição do Tondela, de Portugal.

A sinergia entre os dois mundos vai além dos negócios. Cada vez mais o mercado se apropria de valores do esporte como superação e mentalidade vencedora para agregar em sua marca e inspirar clientes.

Não se trata de uma via de mão única. O esporte também ganha. A XP Investimentos patrocina o Comitê Olímpico Brasileiro (contrato até Paris-2024), o jogador da seleção de vôlei Douglas Souza, e os pilotos Dudu Barrichello, Bruno Baptista (ambos da Stock Car) e Enzo Fittipaldi (Fórmula 2), além de competições como o Sertões KiteSurf e a Porsche Cup Brasil.

Em agosto, a corretora promoveu seu evento anual no qual personalidades são entrevistadas. Entre os esportistas, o técnico do Manchester City Pep Guardiola ensinou gestão de equipes. A seis vezes melhor do mundo no futebol Marta disse como se reinventa, assim como Alisson dos Santos (prata em Tóquio nos 400m com barreiras) falou como é se ver entre os melhores do mundo. Temas que podem ser adaptados para qualquer área.

— Existem muitos paralelos entre o esporte e o mercado financeiro. Como a necessidade de acreditar no próprio talento, assim como muita resiliência e dedicação para atingir objetivos — opinou Pethra Ferraz, diretora de Marketing da XP. — No nosso caso, faz muito sentido associar a marca aos valores do esporte como persistência, garra para seguir em frente, disciplina e a crença de que o “sonho grande” pode ser atingido.