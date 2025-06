Como mãe transformou frustração em negócio de brinquedos milionário

Tudo começou com uma busca frustrada. Quando Shari Raymond procurava uma cozinha de brinquedo para presentear seu filho em seu primeiro aniversário, nada do que encontrava atendia suas expectativas estéticas e de qualidade.

Vivendo em um apartamento pequeno em Nova York, ela sabia que o brinquedo estaria sempre à vista. Para Shari, manter a harmonia visual do espaço era também uma forma de preservar sua identidade em meio às exigências da maternidade.

Sem encontrar uma solução satisfatória no mercado, Shari decidiu criar a própria cozinha infantil.

Nascia ali o embrião da Milton and Goose, marca que hoje fatura milhões vendendo cozinhas de brinquedo feitas com madeira real, materiais não tóxicos e produção 100% norte-americana.

Informações retiradas de Business Insider.

A ideia, considerada inicialmente inviável por mentores do setor, ganhou força ao apostar em um nicho inexplorado: brinquedos premium com foco em sustentabilidade.

O valor agregado como diferencial competitivo

Apesar de ter ouvido que “nenhum pai pagaria centenas de dólares por uma cozinha de brinquedo”, Shari acreditava que existia uma demanda latente por produtos infantis duradouros, sustentáveis e com design sofisticado.

Sua convicção se provou correta: sete anos após o lançamento, a Milton and Goose coleciona milhões em vendas, com itens que chegam a custar quase US$ 2.000 no pacote completo.

O case de Shari Raymond mostra como uma boa leitura de mercado pode reverter previsões pessimistas e abrir espaço para novos modelos de negócio.

Em tempos de crescente demanda por consumo consciente, a empresária construiu uma marca com margens saudáveis, mesmo em um segmento tradicionalmente dominado por produtos de baixo custo e curta duração.

A estratégia? Valor agregado. Ao oferecer um produto que alia qualidade, design e responsabilidade ambiental, Shari não precisou competir por preço, mas por valor.

Consumo consciente como estratégia empresarial

Com três filhos atualmente com 10, 8 e 4 anos, Shari também imprime na empresa os valores que compartilha com a família: consumo consciente, longevidade dos produtos e educação ambiental.

As cozinhas da Milton and Goose foram pensadas para atravessar gerações: são brinquedos que podem ser usados por vários filhos, repassados a amigos ou guardados para netos. E, ao final da vida útil, todos os materiais são recicláveis.

Esse posicionamento não só fortalece a reputação da marca como socialmente responsável, mas também reduz custos operacionais ao minimizar trocas, devoluções e reclamações.

A experiência de Shari é um alerta para gestores e analistas das finanças corporativas: investir em nichos com potencial de diferenciação pode gerar resultados expressivos, desde que haja consistência entre produto, discurso e entrega.

Mais do que apostar em volume, ela apostou em um modelo enxuto, de valor elevado por unidade vendida, com cadeia de produção local e controle rigoroso de qualidade. Uma equação que, aplicada com eficiência, tornou-se altamente lucrativa.

