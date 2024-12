Como fracassar fragorosamente no franchising, por Marcelo Cherto

Não sei você, mas confesso que ando cansado dos zilhões de posts, artigos e vídeos de coaches e gurus ensinando os “15 passos para o sucesso” nisso ou naquilo, “Como ser bem-sucedido na vida” e assim por diante. Faz tempo que eu penso em criar um curso ou workshop que fale dos fracassos e falhas de gente que deu muito certo na vida.

Estou convencido de que a gente tem, no mínimo, tanto para aprender com os fracassos, como com os sucessos. Decidi, então, elaborar uma lista de dicas para quem deseja fracassar no franchising — seja como franqueador, seja como franqueado.

Nos tempos atuais, com tantas opiniões acaloradas sobre qualquer assunto que seja, julgo conveniente, antes de entrar no tema propriamente dito, fazer duas advertências expressas:

O que você lerá daqui para a frente contém uma boa dose de ironia. Qualquer semelhança com alguma realidade que você conhece não será mera coincidência. Dito isso, vamos lá!

1. Negligencie totalmente o suporte a seus franqueados

Você, franqueador, quer fracassar rápido? É muito fácil! Basta ignorar que seus franqueados precisam de suporte. Afinal, eles já pagaram pela franquia, não é mesmo? E, afinal, você só está interessado em botar a grana da taxa de franquia no bolso, não é mesmo?

Por que perder tempo com treinamentos, elaboração e entrega de manuais detalhados, visitas de acompanhamento e consultoria de campo, apoio em marketing ou qualquer outro tipo de suporte contínuo? Eles que se virem! Deixe-os entregues à própria sorte, sem diretrizes claras.

Um bando de franqueados mal treinados, desorientados e sem assistência é a receita perfeita para que o negócio perca qualquer vestígio de consistência e caia na mais total irrelevância. Sem falar que, de brinde, você ainda pode ganhar alguns bons processos judiciais nas costas.

2. Escolha apenas franqueados sem o perfil adequado

Se você, franqueador, quiser falhar com maestria, eis aqui mais uma dica imperdível: aceite qualquer pessoa como franqueado. Desde que tenha grana para pagar a taxa de franquia, é claro.

Não se preocupe em avaliar se seus franqueados têm um perfil empreendedor, se vivem e pensam segundo os mesmos valores da sua marca, se têm equilíbrio emocional para gerir uma equipe ou lidar com clientes, se têm um mínimo de noção do que é gerir um negócio.

Repito: tendo grana, está tudo certo, não é mesmo? Deixe que ingresse na rede gente sem preparo, sem paixão e sem compromisso. Ah, e pelo amor de Deus, não se esqueça de redigir você mesmo, sem a ajuda de um advogado, um contrato bem vago e confuso, para garantir que as disputas legais para as quais eles vão arrastar sua empresa tenham seu lugar na lista dos desastres do Franchising Brasileiro.

3. Deixe sua marca se tornar obsoleta

Se o seu objetivo como franqueador é ver sua rede naufragar, uma das melhores táticas é ignorar a evolução do mercado, as mudanças no comportamento do consumidor e as ações da sua concorrência.

Não faça benchmarking, não reveja nem atualize seu branding, garanta que seu logo e sua identidade visual envelheçam. Não se recicle. Não participe de cursos e eventos relevantes, nem permita que sua equipe o faça. Não estimule seus gerentes e diretores a se manterem atualizados.

Com especial atenção à equipe de Consultoria de Campo, que deve continuar fazendo as coisas como sempre fez. Afinal, mudar para quê? Resista às novas tendências tecnológicas. Franqueados e consumidores adoram algo ultrapassado, certo? Quem perde tempo com essa bobagem da tal Inteligência Artificial? Ignorar as mudanças do mundo à sua volta vai permitir que você e sua marca se tornem irrelevantes em tempo recorde.

4. Expanda sua rede sem qualquer planejamento

Se você, franqueador, quer ter a certeza de que sua rede será fracasso absoluto, um dos segredos é expandí-la sem qualquer critério. Aproveite todas as oportunidades que surgirem. Seja reativo. Implante novas unidades em qualquer lugar onde haja um empreendedor/investidor disposto a assinar seu contrato de franquia e pagar a taxa inicial.

Não perca seu tempo estudando o mercado, a concorrência, ou a demanda local. E, claro, ignore a equipe e os deslocamentos que serão necessários para assegurar um mínimo de suporte para as novas unidades... se é que um dia você vai pretender dar algum suporte a elas. Lembre-se de que, quanto mais descentralizado e desorganizado for seu processo de expansão, mais rápido sua rede irá implodir.

5. Cobre royalties abusivos e ofereça pouco, ou quase nada, em troca

Já que você permitiu que qualquer um se tornasse seu franqueado, sem qualquer preocupação com perfil, capacidade financeira, visão de mundo e outros detalhes banais, é natural que essas pessoas comecem a fazer perguntas e exigências.

Portanto, você precisará encontrar uma forma de fazê-las desistirem do negócio o quanto antes. Aqui vai uma sugestão muito simples de ser seguida: basta cobrar deles royalties altíssimos e oferecer em troca o mínimo que você conseguir, em termos de suporte e orientação. Quanto menos assistência der a eles, melhor, pois isso certamente irá gerar uma espiral de frustração que levará a rede a se desfazer mais rápido do que um sorvete no deserto do Saara.

Afinal, quem precisa de uma relação ganha-ganha quando você pode simplesmente sugar os recursos dos franqueados até que eles desistam, enquanto você enche os bolsos e desfruta da ingenuidade deles?

6. Ignore o modelo de negócio, os padrões e os processos

Para o franqueado que quer garantir que sua loja, clínica, escola, restaurante, ou o que quer que seja a sua unidade franqueada seja um fracasso retumbante, a dica de ouro é: faça as coisas do seu jeito. Inove sem se preocupar em pedir permissão e ignore o que o franqueador lhe disser.

Mude o cardápio, altere o mix de produtos, revolucione a identidade visual, faça promoções malucas e ignore os padrões de qualidade estabelecidos pela empresa franqueadora. Afinal, você investiu numa franquia para ser o dono do próprio nariz, não é mesmo? E quem conhece o negócio melhor do que você? Para quê seguir um modelo de sucesso já comprovado?

Seja rebelde, jogue para o alto o status quo, rompa com tudo o que já deu certo em dezenas ou centenas de unidades. Os outros franqueados, mais experientes que você, seguem as regras apenas por serem acomodados. Pobres conformistas! Fazer tudo à sua moda é uma fórmula infalível para fazer sua franquia naufragar.

7. Não ligue para a gestão financeira do negócio

Franqueadores, façam projeções super otimistas, que não levem em consideração os custos reais de sua equipe, a necessidade de manutenção de equipamentos, quanto custam de verdade seu processo de expansão, os deslocamentos do time, a infraestrutura, os impactos tributários e mais uma série de bobagens que os perfeccionistas insistem em inserir nas respectivas planilhas.

Ah, já ia me esquecendo: economize no que não deve. Só contrate colaboradores desqualificados. Contrate o advogado, a consultoria e o escritório de contabilidade mais baratos que você encontrar. Afinal, advogado, consultor e contador é tudo a mesma coisa, não é o que todo mundo diz?

Já vocês, franqueados, estimem para baixo seus custos de ocupação, ignorem as taxas cobradas pelas empresas de cartões, gastem com reformas luxuosas e publicidade extravagante e desnecessária, coloquem suas famílias na folha de pagamento (sem que nenhum de seus membros apareça para trabalhar, é claro).

E daí, se as contas não fecharem no final do mês? Quem se importa com essa chatice do tal fluxo de caixa, quando o fracasso é o objetivo maior?

8. Jamais invista em marketing

Outra dica que vale para os dois polos da relação: não gaste dinheiro com marketing. Pois todo mundo sabe que esse tal de marketing é superestimado, não é mesmo? Se você quer falhar, evite ao máximo investir em divulgação. Contrate uma agência baratinha. Não perca tempo com essa coisa de marketing digital e outras asneiras.

Como franqueador, não forneça suporte mercadológico para seus franqueados. Não se preocupe com a gestão de redes sociais ou com campanhas publicitárias. Cada franquia que se vire e faça com bem entender.

Como franqueado, apele para alguma simpatia, coloque uma pata de coelho atrás da porta, cruze os dedos e torça para que os clientes apareçam magicamente, sedentos por comprar seus produtos ou serviços. Afinal, todo mundo que dá certo na vida é porque teve sorte, não é? Fazer mandinga e ficar sentado esperando que os clientes venham até você com certeza vai manter sua franquia invisível.

9. Escolha o pior ponto comercial que encontrar

Se o seu objetivo é fracassar, poucas coisas garantem que isso aconteça mais rapidamente do que escolher um ponto comercia péssimo. Como franqueador, jamais forneça a seu franqueado qualquer orientação de como buscar e escolher um ponto comercial que preencha os requisitos mínimos para ser aceito na sua rede.

Como franqueado, caso o franqueador forneça a você quaisquer recomendações quanto a isso, ignore-as completamente.

Opte por um local escondido, sem fluxo de pessoas com o perfil que interessa a você, ao qual o acesso seja fácil apenas para pássaros migratórios, ou para quem tiver um carro voador. A má localização e a falta de visibilidade são um caminho garantido para o desastre.

10. Acredite que franquia é sinônimo de grana fácil

Quer fracassar rapidamente? Torne-se franqueado acreditando que é só investir na aquisição e implantação de uma franquia e, PLIM!, o dinheiro vai cair do céu. Afinal, se o modelo criado pelo seu franqueador já funciona em dezenas ou centenas de outras unidades, é claro que você não vai precisar se esforçar, certo?

Não se preocupe em gerir o negócio, contrate qualquer um para fazer parte da sua equipe, não se engaje com as pessoas que contratar e, acima de tudo, faça tudo o que puder para evitar qualquer interação com os clientes.

Cliente é um bicho muito chato, que faz um monte de perguntas e, no final, não compra o que você gostaria de lhe vender. Mantenha o nariz bem empinado, que é para colocar os clientes no seu devido lugar.

Nada como uma atitude passiva e arrogante para garantir o colapso de qualquer negócio.

Se você seguir à risca as dicas que listei aqui, seja você um franqueador ou um franqueado, seu fracasso estará garantido. Por outro lado, se você quiser ter sucesso, basta fazer o oposto de tudo isso. Você decide.