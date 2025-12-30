Como a tecnologia evitou R$ 1 milhão em desperdício de alimentos em SC

A adoção de tecnologia para conter o desperdício de alimentos começa a ganhar escala no varejo catarinense. Em 14 meses, a rede Bistek Supermercados redirecionou 91 toneladas de alimentos ainda próprios para consumo, o equivalente a R$ 1 milhão em produtos e cerca de 150 mil refeições complementadas. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Infineat, também evitou a emissão de 84 mil quilos de CO₂ e deve alcançar 20 lojas até o fim de 2025.

Mais do que uma ação social, o projeto representa uma mudança estrutural na forma como o desperdício é tratado dentro da operação. A partir da tecnologia da Infineat, o Bistek passou a identificar, categorizar e redirecionar produtos que perderam valor comercial, mas permanecem aptos ao consumo — como hortifrútis, laticínios, grãos, pães e carnes. O processo deixou de ser pontual e passou a integrar a rotina operacional das lojas.

O projeto teve início de forma piloto em três unidades da rede. Com os resultados obtidos, a iniciativa foi rapidamente expandida. Atualmente, 14 supermercados já operam com o modelo de coleta estruturada, e a expectativa é alcançar 20 filiais até o fim do ano. A expansão permitiu padronizar práticas antes fragmentadas e criar indicadores claros sobre desperdício evitado e reaproveitamento.

Conexão com OS

A tecnologia implementada conecta as lojas a organizações sociais parceiras e registra todas as etapas em plataforma digital, garantindo rastreabilidade logística e controle de dados. Com isso, o varejista passou a enxergar o desperdício não apenas como perda contábil, mas como um processo gerenciável, com impacto direto sobre custos, logística reversa e indicadores ambientais.

Para o diretor de Prevenção de Perdas do Bistek, Sebastião Nobre, a principal mudança foi cultural. “Antes, o descarte era tratado como inevitável. Hoje, conseguimos estruturar um processo contínuo, com regras claras, rastreabilidade e métricas. Os ganhos vão além da redução do desperdício e se refletem na eficiência operacional da loja”, afirma.

Na avaliação do diretor de Marketing da rede, Wagner Ghislandi, a iniciativa fortalece o posicionamento institucional da empresa. “Estamos falando de eficiência, sustentabilidade e responsabilidade social com impacto mensurável. Evitamos o descarte de mais de 91 toneladas de alimentos e ainda geramos economia real para as organizações atendidas, tudo baseado em tecnologia, dados e processos”, diz.

Do lado da Infineat, o case é visto como exemplo de maturidade na relação entre varejo e inovação. “O desperdício sempre foi tratado como um número genérico de quebra. Quando conseguimos medir, categorizar e rastrear o que está sendo descartado, abrimos espaço para decisões mais inteligentes. O Bistek entendeu isso rapidamente e estruturou um modelo que gera impacto real todos os dias”, afirma Alexandre Vasserman, CEO da startup.

Projeto começou em três lojas da rede e hoje já opera em 14 unidades de forma estruturada (Danila Bustamante/Divulgação)

Segundo o executivo, a escala da iniciativa também provoca uma mudança mais profunda na gestão. “Quando o combate ao desperdício entra na rotina da loja, ele deixa de ser exceção e passa a fazer parte da estratégia. Não se trata apenas de evitar perdas, mas de enxergar valor onde antes havia apenas descarte”, diz.

A integração do projeto à operação cotidiana reforça uma tendência no varejo alimentar: tratar o pós-perda como uma etapa estratégica da gestão. Ao consolidar dados de reaproveitamento, impacto ambiental e eficiência logística, o Bistek passa a operar com uma lógica mais próxima da gestão industrial, reduzindo ineficiências e fortalecendo métricas ESG de forma concreta.

Sobre o Bistek

Fundada em 1979, em Nova Veneza (SC), a rede Bistek Supermercados é uma das principais varejistas do Sul do Brasil. Opera mais de 20 lojas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, emprega cerca de 5 mil colaboradores e deve encerrar 2025 com faturamento próximo de R$ 3 bilhões. A empresa mantém centro de distribuição de 23 mil m² às margens da BR-101, frigorífico próprio e estrutura administrativa centralizada.

Sobre a Infineat

A Infineat é uma startup brasileira especializada em inteligência operacional para o varejo alimentar, com foco na gestão estruturada do pós-perda. Presente em 19 estados, atende mais de 260 lojas e já redirecionou o equivalente a R$ 80 milhões em alimentos, complementando mais de 12 milhões de refeições. A empresa desenvolveu o Índice de Desperdício Evitado (IDE), que transforma desperdício invisível em dado estratégico para decisões de negócio e métricas ESG.