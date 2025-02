Com R$ 300, este empreendedor começou um negócio milionário no e-commerce

No auge da pandemia de Covid-19, o paulista Abel Pulice fez uma escolha decisiva: largar a carreira de chef de cozinha e empreender no mercado digital. Recém-casado e desmotivado com sua trajetória profissional, ele recebeu o incentivo de sua esposa para buscar um novo rumo.

Com apenas R$ 300, o empresário começou a vender produtos pet em marketplaces. O pequeno apartamento onde morava virou o centro de operações: “o quarto servia de estoque e a mesa da cozinha, de bancada para empacotamento”, lembra.

As inscrições para o ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 já estão abertas. Não fique de fora do maior anuário do empreendedorismo do Brasil. É grátis!

Desafio inicial

Apesar das dificuldades iniciais – falta de espaço, insumos, capital e logística –, Abel viu no e-commerce uma oportunidade de crescimento. A sazonalidade dos produtos foi um obstáculo, mas a diversificação da oferta foi a chave para contornar a queda nas vendas.

O resultado foi um aumento significativo no faturamento: a empresa saltou de R$ 1,7 milhão em 2021 para R$ 4,95 milhões em 2023, superando R$ 6,8 milhões em 2024.

“Empreender exige resiliência. No começo, precisei aprender tudo na prática, da gestão financeira à logística. Mas nunca perdi de vista o objetivo de construir algo sólido e sustentável”, conta Abel.

A diversificação estratégica de produtos, especialmente em datas comerciais como Natal e Dia das Crianças, foi essencial para garantir o crescimento constante.

Apoio do Estímulo

Além disso, o fluxo de caixa – um dos maiores desafios dos empreendedores brasileiros – foi equilibrado com o apoio de parcerias como a Estímulo, empresa de crédito acessível para pequenos e médios negócios.

“Controlar o fluxo de caixa foi um desafio, mas a parceria com a Estímulo me deu a possibilidade de expandir sem recorrer a taxas abusivas do mercado financeiro tradicional”, explica. Com o crédito oferecido, Abel investiu na ampliação da operação, diversificação de produtos e otimização logística, além de explorar as vantagens do comércio 100% online, mais escalável e flexível.

Com a Aushopexpress, sua principal empresa, e a Mind Ecom, uma plataforma de mentoria para novos empreendedores digitais, Abel mantém sua visão voltada para o crescimento. “Desde o início, minha empresa cresce 35% ao ano e não será diferente daqui para frente. Empreender é saber que o crescimento depende apenas de você”, diz o empresário.