Com linha de dermocosméticos para pele negra, ela quer empoderar mulheres por meio da beleza

A gaúcha Luciane Rosa Feksa fala com orgulho sobre a decisão de mudar sua trajetória profissional aos 48 anos. Formada em Farmácia e com PHD em Bioquímica, ela trocou a estabilidade no meio acadêmico pelo empreendedorismo. Hoje, aos 53, Luciane colhe os frutos de sua escolha com o sucesso da Dandara Black, marca de dermocosméticos focada em peles negras.

Do meio acadêmico à criação de dermocosméticos

A ideia surgiu enquanto Luciane realizava pesquisas em nanotecnologia, área que manipula materiais em escala extremamente pequena. Na universidade, aplicava seus estudos no agronegócio e na saúde, mas começou a criar cosméticos como cremes para as mãos. "Testava em mim, dava de presente para amigas, tudo em pequena escala", lembra Luciane. “Já sentia que ali estava meu futuro como empreendedora.”

Motivada a criar algo disruptivo, Luciane decidiu desenvolver produtos voltados para peles negras. “Ouvi muitas mulheres reclamarem da falta de tratamentos específicos. Por terem glândulas sebáceas maiores, a pele negra produz mais óleo, o que gera acnes e comedões”, explica.

Superando desafios para atender um mercado carente

A farmacêutica trabalhou por dois anos para criar um produto que controlasse a oleosidade sem causar ressecamento. "O desafio era evitar o efeito rebote. O produto precisava brecar a oleosidade e hidratar ao mesmo tempo."

Assim nasceu a Dandara Black, uma homenagem à guerreira Dandara dos Palmares. “Meu propósito sempre foi empoderar mulheres negras. Nada mais adequado que batizar a marca com o nome de uma figura tão inspiradora”, afirma.

A parceria com o Sebrae foi essencial para estruturar o plano de negócios e posicionar a marca no mercado. “Participei de cursos de marketing e finanças e do Gramado Summit, que foi crucial para apresentar a empresa ao público.”

O sonho de exportar a Dandara Black

A linha Dandara Black, que inclui itens como espuma de limpeza e bruma hidratante, é comercializada por e-commerce e lojas multimarcas. Atualmente, a logística de entrega tem sido o maior desafio devido às enchentes que impactaram o Rio Grande do Sul. “Com as chuvas, várias empresas faliram, incluindo a fornecedora dos nossos rótulos. Mas vamos vencer esses obstáculos. Meu sonho é que a Dandara Black se torne uma marca de exportação”, finaliza. A inovação e o propósito de empoderamento são os pilares que sustentam o sucesso da Dandara Black.