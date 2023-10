Com foco em público 50+, academia mineira dobra faturamento e lança franquia para expansão nacional

Muitas pessoas de 50+ não se sentem à vontade em academias comuns e precisam de um atendimento cuidadoso e humanizado, que entregue resultados que desejam para assim melhorarem sua saúde física e mental. É com este mantra que o empresário Christian Zamprogna, de 51 anos, vem moldando seu negócio. Mineiro de Belo Horizonte, o empreendedor está à frente do Estúdio Fly, uma academia estúdio de personal trainer com foco em pequenos grupos que oferece programas especialmente para o público acima de 50 anos.

O negócio vem ganhando cada vez mais adeptos e prevê faturar o primeiro R$1 milhão em 2023, crescimento de 100% em relação ao ano anterior.

A boa fase está relacionada a uma série de fatores que estão atreladas à gestão do empresário. Economista, com especialização em treinamento esportivo, ele procura entender cada vez mais o comportamento de seu público. “Desenhamos o negócio com base no conceito da longevidade, com planos e metodologias para quem quer se sentir bem cuidando da saúde física e mental”, afirma.

De onde veio a inspiração o negócio

Zamprogna já chegou a ter uma distribuidora de livros jurídicos, mas a atividade física sempre foi o seu forte, área em que começou como personal trainer, em 1994. Nos anos seguintes, com a alta procura por seus serviços de personal, contratou outros profissionais para ajudá-lo com as aulas. Nos anos 2000, nasce a Fly Training - hoje Estúdio Fly - primeiro estúdio personal com foco na atuação de pequenos grupos.

O negócio tem avançado em ritmo rápido nos anos, acompanhando a maior atenção com saúde e bem-estar. Agora, entra em uma nova fase, com a abertura para o mercado de franquias. O modelo foi estruturado para dialogar com dois perfis de empreendedores:

Quem já atua no ramo e quer ressignificar o negócio;

Profissionais da área de saúde com interesse em abrir um negócio do zero, mas com sustentação, força e baseado no conceito da longevidade;

A franquia terá investimento inicial na ordem de R$360.000 com prazo de retorno estimado em 18 meses. O potencial de faturamento, nos cálculos do empresário, é de cerca de R$120 mil mensais com margem de lucro médio na casa dos 50%.

Escutando o cliente desde sempre

Para se adequar às mudanças necessárias, o empreendedor captou R$150 mil com o maior fundo de impacto social no Brasil, o Estímulo, modelado no conceito de blended finance, união de doações e investimentos de impacto. Com os juros mais baixos, a iniciativa oferece aos pequenos empreendedores soluções como crédito facilitado, capacitação personalizada e rede de conexão.

Na fase mais dura da pandemia, o dinheiro deu aquele fôlego ao empreendedor. E ajudou nas estratégias de fortalecimento da marca e do projeto de franquia, agora saindo do papel para se tornar uma realidade.

Para além dos recursos financeiros, a parceria contribuiu na área de gestão, alinhando a cultura da empresa aos serviços oferecidos e à proposta de bem.

“Eu criei um programa de resultados com foco em qualidade de vida denominado Fly Saúde. E traz uma metodologia de exercícios validada cientificamente com objetivo de proporcionar uma experiência única ao cliente 50+, auxiliando na melhora da qualidade de vida, sem excessos, com atendimento seguro em pequenos grupos”, afirma.

Segundo o empresário, atender as expectativas e anseios dos clientes ajudando na conquista de resultados, terá um oceano azul no mercado fitness brasileiro. “A população do país está envelhecendo e, independentemente da idade, as pessoas precisam de ajuda especializada para concretizar seus “planos de voo” em busca de qualidade de vida”.