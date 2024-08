Melhores dos Negócios Internacionais 2024: veja quem pode se inscrever

Em parceria com a EXAME, a ApexBrasil está com inscrições abertas para o prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2024. O evento, que será realizado no mês de dezembro, em São Paulo, reconhecerá empresas que estão se destacando no comércio internacional. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro.

O prêmio é dividido em quatro categorias principais: Desenvolvimento Sustentável, Performance Exportadora, Imagem e Investimento Estrangeiro Direto.



Cada categoria conta com subcategorias, premiando ao todo 15 empresas com cases de sucesso comprovados ou ações implementadas entre 1º de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2024.

Veja os pré-requisitos para cada subcategoria do prêmio:

Promoção da sociobiodiversidade

Empresas brasileiras ou cooperativas exportadoras direta ou indireta de qualquer porte, maturidade e região do país.

Desenvolvimento Regional

Empresas brasileiras ou cooperativas exportadoras direta ou indireta de qualquer porte e maturidade, com atuação produtiva ou parcerias locais no Norte e/ou Nordeste.

Liderança Feminina

Empresas brasileiras ou cooperativas exportadoras direta ou indireta de qualquer porte, maturidade e região do país.

Empresa exportadora do ano

Não haverá inscrição para esta subcategoria.

Destaque Indústria

Empresas brasileiras exportadoras direta ou indireta do segmento industrial, enquadradas como micro/pequena ou média/grande pela Receita Federal do Brasil, de qualquer maturidade e região do país.

Destaque Serviços

Empresas brasileiras exportadoras direta ou indireta do segmento de serviços, enquadradas como micro/pequena ou média/grande pela Receita Federal do Brasil, de qualquer maturidade e região do país.

Destaque Agro

Empresas brasileiras ou cooperativas exportadoras direta ou indireta do segmento de alimentos, bebidas ou agronegócio, enquadradas como micro/pequena ou média/grande pela Receita Federal do Brasil, de qualquer maturidade e região do país.

Destaque Startup

Startups brasileiras exportadoras de qualquer porte, maturidade e região do país.

Inserção de Novas Empresas no Esforço Exportador

Entidades setoriais com projeto setorial em parceria com a ApexBrasil, firmados em Convênio, que contribuíram para o aumento no número de empresas exportadoras do seu setor.

Promoção da Imagem Setorial no Exterior

Entidades setoriais com projeto setorial em parceria com a ApexBrasil, firmados em Convênio, que contribuíram para o fortalecimento da imagem do setor em países prioritários para o comércio exterior.

Promoção Digital

Empresas brasileiras, cooperativas ou startups exportadoras direta ou indireta de qualquer porte, maturidade e região do país.

Destaque em Investimento Estrangeiro Direto

Subsidiárias de multinacionais que operam no Brasil, bem como empresas brasileiras e fundos de participação ou sociedades de investimento estabelecidos no país, que tenham realizado ou atraído investimentos estrangeiros visando pelo menos um dos seguintes objetivos: investimento em uma das seis missões da Nova Indústria Brasil, em projetos integrados ao Novo PAC, ou em iniciativas de inovação, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, e sustentabilidade.

Para concorrer, as empresas devem se inscrever gratuitamente no link. Após o cadastro, basta enviar um Memorial Descritivo detalhado para o e-mail premiacao@exame.com.