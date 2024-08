Com foco em empresas, startup de design alagoana cresce 585% e fatura R$ 8 milhões em 2023

Ajustes bem sucedidos no modelo de negócio explicam o crescimento de 585,10% da startup Trakto no último ano. Em 2015, o alagoano Paulo Tenório criou um negócio com a proposta de democratizar a oferta de serviços de criação de conteúdo e design para o cliente final. Com poucos cliques é possível fazer peças criativas.

A similaridade com o modelo de negócio da australiana Canva foi por muitos anos um entrave no crescimento da companhia nordestina. A grande diferença entre as duas sempre foi o financiamento. Enquanto a brasileira recebeu R$ 10 milhões em quase dez anos no mercado, o Canva soma mais de R$ 2,7 milhões em aportes.

"A Trakto tinha dificuldade de acesso à captação de recursos e era necessário um investimento alto em marketing para manter a base de clientes", explica o fundador.

Em 2022, a empresa com sede em Maceió fechou uma parceria com o Google e passou a atender os cerca de 60 grandes anunciantes da big tech no Brasil e em cinco países da América Latina.

De lá pra cá, a Trakto se tornou uma empresa B2B. O resultado da virada de chave apareceu rápido: a receita líquida operacional passou de R$ 1,1 milhões para R$ 8 milhões em 2023, segundo o ranking EXAME Negócios em Expansão.

Quem é o empreendedor

Autodidata, Paulo Tenório se apaixonou pelo mundo da tecnologia programando em MS DOS, um sistema hoje conhecido apenas pelos geeks, e sucedido pelo Windows 95.

Três anos após se formar na faculdade, ele foi convidado para trabalhar em uma empresa em Florianópolis, Santa Catarina, depois em São Paulo, e, por fim, nos Estados Unidos. Lá passou por Salt Lake City, Nova York até chegar em Los Angeles, trabalhando para estúdios de cinema e televisão, criando anúncios publicitários e sequência em créditos de conteúdos para redes como Fox e Nickelodeon.

Em 2013, Tenório voltou ao Brasil, num período marcado por perdas familiares. O retorno representou também uma reconexão com o estado natal, que iria se tornar a cidade sede da sua startup.

Como a Trakto foi criada

A ideia da criação da Trakto nasce neste momento, em 2013, e o negócio entrou em operação em 2015. "Eu participei de uma aceleração em Belo Horizonte, depois em São Paulo, no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Aí em 2015, eu disse ‘poxa, agora dá pra eu tirar do papel, tenho condições, estou preparado", afirma.

Diferentemente do concorrente Canva, a empresa foi financiada com o dinheiro da própria poupança. Algum tempo depois, recebeu uma captação de R$ 300.000, dividida em 10 vezes de R$ 30.000.

Uma das iniciativas criadas pelo empresário foi o Trakto Show, evento que reúne mais de 5.000 pessoas na capital alagoana e visa fomentar o mercado de inovação na região.

O novo modelo de negócio

O alagoano viu a startup de criação de conteúdo e design Trakto mudar de patamar após mudar o público alvo da companhia há dois anos. Em parceria com o Google, Trakto passou a atender cerca de 60 grandes anunciantes da big tech.

A iniciativa foi bem vista no mercado corporativo e já atraiu grandes clientes, como Hyundai e Amazon.

A Trakto oferece a produção escalável de anúncios e outras peças de design. Comercial de TV, vídeos para o Youtube e peças para redes sociais são algumas das entregas da startup.

A expectativa agora é atrair mais clientes para o Trakto Studio, que permite a criação de mil anúncios customizáveis em dez segundos com uso de inteligência artificial.

“A nossa missão agora é escalar a produção de peças comerciais com inteligência artificial", diz Tenório.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual. O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses. Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre R$ 2 milhões e R$ 600 milhões. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2024.