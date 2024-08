30 franquias baratas de saúde e beleza para empreender a partir de R$ 12.000

1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

A busca dos consumidores por mais saúde e procedimentos estéticos tem impulsionado o mercado de saúde, beleza e bem-estar, tornando 2024 um dos anos mais promissores para quem deseja investir nesse segmento.

O Brasil se destaca como o 4º maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, conforme um estudo da Euromonitor Internacional. Além disso, o setor de estética apresentou um crescimento impressionante de 587% nos últimos cinco anos, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). Serviços como depilação, design de sobrancelhas, manicure e pedicure estão entre os mais procurados.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de saúde, beleza e bem-estar foi o que mais faturou em 2023, atingindo R$55 bilhões. Além disso, esse segmento ficou em segundo lugar no ranking de crescimento entre as franquias, com um aumento de 17,5%.

Para quem busca um investimento seguro e rentável, as franquias desse setor se destacam como uma excelente opção. Com um modelo de negócios já testado e aprovado, essas redes oferecem suporte e direcionamento ao empreendedor, aumentando as chances de sucesso.

Confira 30 opções de franquias de saúde, beleza e bem-estar para investir e empreender ainda este ano:

Cor & Unha

A Cor & Unha, rede de salões especializada em esmalteria e fundada em 2012, possui 50 unidades no eixo Rio de Janeiro e São Paulo. A franqueadora, que pertence ao Grupo BDC - holding aceleradora de franquias e detentora das marcas YES! Idiomas, FOLLOW ME Idiomas e Cor & Unha -, não possui modelos de franquias específicos, são lojas em diferentes formatos que possuem investimentos a partir de R$153 mil e com previsão de retorno dentro de 24 meses, em média. Somente no ano de 2023, a rede cresceu 18% e para este ano, prospecta bater a marca de 70 franquias.

Investimento inicial: R$ 153,5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno do investimento: 24 meses

Posê Beleza

Criada em 2009 pela goiana Karla Gomes, a rede Posê conta hoje com mais de 40 unidades, em operação e a inaugurar, espalhadas por 11 estados brasileiros. Há 15 anos no mercado de beleza e bem-estar, a rede se consolida como uma das melhores do setor com especialização nos serviços de depilação a laser, cera e sobrancelhas sem hora marcada, recebendo o Selo de Excelência da ABF por 9 anos consecutivos. Além dos dois carros-chefes, a marca ainda conta com outros serviços e produtos na estética facial e corporal. Atualmente a rede goiana conta com um formato padrão de franquia, mas que oferece a possibilidade de outras frentes de atuação, com um projeto modular, que possibilita o crescimento do negócio.

Investimento inicial: R$ 297,7 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 45mil a R$ 120 mil

Prazo de retorno do investimento: de 24 a 36 meses

Cia do Médico

Fundada em 2020, a Cia do Médio é uma rede de clínicas médicas que tem em seu core business um modelo de programa de acompanhamento médico acessível, além de consultas e exames avulsos. Com quatro unidades no Rio de Janeiro, a marca acaba de estrear no sistema de franchising oferecendo dos modelos de franquia: a light, para espaços com até 600 m2º e a full ou unidades medical center, com até 2mil m2º.

Investimento inicial: a partir de R$ 600 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno do investimento: de 24 meses a 36 meses

Yes! Cosmetics

Rede vegana de cosméticos, a Yes! Cosmetics atua há mais de 20 anos no mercado com itens de perfumaria, maquiagens, cuidados faciais e corporais. Atualmente são mais de 130 unidades franqueadas pelo Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil no modelo cápsula (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno do investimento: estimado entre 10 e 15 meses

Sóbrancelhas

Rede de estética facial, conta com mais de 200 unidades espalhadas em 3 países da América Latina, sendo 1 na Bolívia, 22 na Argentina e 1 unidade na Europa, em Portugal na cidade de Coimbra. A marca foi pioneira nos serviços voltados para o olhar e beleza do rosto com o mercado de quiosques. A rede possui os seguintes serviços: Extensão de cílios, aplicação de henna, design de sobrancelhas e visagismo, micropigmentação, limpeza de pele, depilação egípcia e outros.

Investimento inicial: R$ 123 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno do investimento: 12 meses

Kapeh

Fundada em 2007 por Vanessa Vilela, em Três Pontas, sul de Minas Gerais, a Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais é uma rede de franquias que oferece dois modelos de negócios em um, unindo em um mesmo espaço uma cafeteria com foco em cafés especiais e uma loja de cosméticos inovadores à base de café. Possui no portfólio aproximadamente 200 itens, e um dos principais diferenciais é o espaço único que proporciona uma verdadeira imersão no universo do café, o grão mais amado do Brasil. Hoje conta com 22 operações no Brasil.

Investimento Inicial: a partir de R$ 298,9 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno do investimento: de 24 a 30 meses

Homenz

Fundada em 2019, na cidade de Uberaba em Minas Gerais, a Homenz, rede de clínicas especializada em saúde e estética masculina, que tem como carro-chefe os serviços de tratamento e transplante capilar e depilação a LED. Hoje contam com mais de 49 unidades em funcionamento e mais de 150 em implantação por todo país e esperam fechar o ano com 300 clínicas vendidas e faturamento de R$ 100 milhões.

Investimento Inicial: R$ 344 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno do investimento: 24 meses

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, o Emagrecentro foi fundado em 1986 e entrou para o franchising em 1994. A rede é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico, e oferece o método patenteado e certificado, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. Atualmente, conta com mais de 400 operações, além das unidades internacionais com a bandeira Best Shape nos Estados Unidos e Espanha. Plano de expansão para outros países como: Argentina, Chile, Paraguai, Suíça e Índia.

Investimento total: R$ 134,4 mil (inclui capital de instalação e taxa da franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 85 mil

Prazo de retorno do investimento: de 6 a 12 meses

Royal Face

Pioneira em harmonização facial, a Royal Face revolucionou o segmento de tratamentos estéticos com o diferencial de oferecer condições facilitadas de pagamento, democratizando o acesso a um atendimento de qualidade, eficiente e humanizado. Fundada em Curitiba por Andrezza Fusaro, a rede faz parte do Grupo SMZTO com mais de 270 unidades em todo o País, tendo como sócios a atriz Flávia Alessandra e o comunicador Otaviano Costa. A Royal Face é filiada à Associação Brasileira de Franchising (ABF) e atua desde 2018 no sistema de franquias com dois modelos de negócios: Slim e Premium e com mais de 40 tipos de tratamentos faciais e corporais.

Investimento inicial: a partir de R$ 257 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno do investimento: de 15 a 21 meses

Selfit Academias

Em 2012, os fundadores inauguraram em Salvador (BA), a primeira unidade do que se tornaria a Selfit Academias - uma das maiores redes da América Latina. A Selfit é uma rede de academias que dobra de tamanho a cada ano. Está presente em quase todos os estados do Brasil, incluindo academias em implantação que totalizam 136 unidades - entre próprias (107) e franquias (29).

Investimento inicial: R$ 3 milhões

Faturamento médio mensal: Faturamento médio mensal pode chegar a R$ 400 mil

Prazo de retorno do investimento: 36 meses

Óticas Diniz

Fundada em 1992 por Arione Diniz, na cidade de São Luís (MA), é hoje a maior rede brasileira do varejo óptico com capital 100% nacional. Presente em todo o país oferece um diversificado mix de produtos e soluções ópticas de qualidade, alta tecnologia para lentes e óculos de grau e de sol das principais grifes. Autoridade em saúde visual há mais de 30 anos, a rede também proporciona aos seus clientes um ambiente aconchegante e acolhedor nas lojas modelo clássico e prime.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 110 mil

Prazo de retorno de investimento: de 12 a 18 meses

Santa Muleta

A Santa Muleta oferece um serviço de saúde humanizado através da venda e aluguel de equipamentos médicos e ortopédicos. A rede trabalha com produtos que atendem o tratamento e a recuperação de cada paciente, como cadeira de rodas e de banho, muletas, andadores, coletes, cama hospitalar, entre outros itens. A Santa Muleta conta dois modelos de negócio: Home Based e a Loja Física.

Investimento inicial: a partir de R$ 19,9 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 3 mil

Prazo de retorno do investimento: de 8 a 24 meses

Touti

A Touti se inspira na beleza de Paris para criar sua linha de perfumes e corporal com alto poder de fixação e ótima relação custo-benefício. A marca é cruelty free e está em franca expansão com mais de 800 unidades no Brasil, figurando na 7ª posição como a microfranquia que mais cresceu em 2023. Há três modelos de negócio: quiosque smart, quiosque full e loja.

Investimento inicial: a partir de R$ 12 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 15 mil

Prazo de retorno do investimento: 5 a 24 meses

Oral Sin

Fundada em 2004, no Paraná, a Oral Sin tem mais de 500 unidades distribuídas por todas as regiões brasileiras. Pioneira na adoção de tecnologias digitais ligadas à odontologia, além dos implantes, a rede também oferece atendimento clínico em geral, próteses dentárias, estética dental, ortodontia, toxina botulínica e enxerto ósseo. Atendimento odontológico humanizado e de excelência, acolhimento, respeito, carinho e flexibilidade no pagamento – que promove o melhor custo-benefício do mercado – estão entre seus pilares.

Investimento inicial: R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: R$ 280 mil

Prazo de retorno do investimento: de 18 a 25 meses

Óticas Raiz

Com foco no público C e D, a Óticas Raiz busca oferecer alta tecnologia e produtos de qualidade a um preço acessível. Com mais de 20% de lucratividade a rede mira a sua expansão em pequenas cidades, já que com a sua estrutura facilmente se torna referência na região.

Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno do investimento: 12 meses

GOU Odonto

A GOU Odonto é uma rede de franquias de clínicas odontológicas que trabalha com alta tecnologia, contando com Raio-X digital, muito mais preciso que o tradicional, clareamento com luz de LED, implantes odontológicos e também com um alinhador invisível de marca própria, o GOU Correct. Na prática, o dentista foca no atendimento enquanto a rede repassa todos os treinamentos e transferência para a gestão da clínica.

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 150 mil

Prazo de retorno do investimento: 3 meses

Odonto Special by Sabrina Sato

Rede de clínicas odontológicas que oferece um atendimento completo com tratamentos odontológicos e estéticos, respaldados com alta tecnologia, segurança e conforto para os clientes. Atualmente possui 70 unidades já comercializadas e dois modelos de negócio: clínica nova e conversão de clínicas.

Investimento inicial total: a partir de R$ 100 mil, com taxa de franquia inclusa, na modalidade de mudança de bandeira.

Faturamento médio mensal: entre R$120mil e R$150mil

Prazo de retorno do investimento: estimado entre 18 a 24 meses

Dr. Shape

A Dr. Shape é a maior rede de franquias de suplementos alimentares e artigos esportivos do Brasil, com 70 lojas. Tem como diferenciais o atendimento especializado e personalizado em todas as lojas, avaliação nutricional e o fato de atuar não apenas com as mais referenciadas marcas do mercado, mas também com três linhas de produtos exclusivas, que proporcionam alta rentabilidade ao franqueado. A marca acaba de chegar a Portugal, onde abrirá sua primeira loja em maio de 2024. Possui dois formatos de negócios: Dr. Shape Express (varejo de suplementos e artigos esportivos), com taxa de franquia de R$ 52,5 mil, e Dr. Shape Viva na Medida (loja com clínica de emagrecimento), com taxa de franquia de R$ 58 mil. Em qualquer modelo, a taxa de franquia pode ser parcelada em até cinco vezes, sem juros.

Investimento inicial: Dr. Shape Express: R$ 250 mil (com taxa de franquia e estoque inicial. Dr. Shape Viva na Medida: R$ 350 mil, com taxa de franquia, estoque inicial e equipamentos para a clínica estética e de emagrecimento)

Faturamento médio mensal: de R$ 70 mil a R$ 100 mil

Prazo de retorno do investimento: de 18 a 36 meses

Doutor Hérnia

Rede de clínicas especializadas no tratamento de coluna vertebral e não-cirúrgico de hérnia de disco, com 170 unidades franqueadas pelo Brasil. Com investimento de microfranquia (a partir de R$ 130 mil), a Doutor Hérnia não exige que o franqueado seja um fisioterapeuta, já que capacita toda a equipe que atuará nas clínicas. Tem como diferencial a metodologia exclusiva, com uso de equipamentos que permitem a padronização do tratamento de reabilitação, que evita que 82% dos pacientes sejam levados à cirurgia de hérnia de disco.

Investimento inicial: entre R$ 130 mil e R$ 160 mil (com taxa de franquia, equipamentos e instalações)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil, com lucratividade de 50%

Prazo de retorno do investimento: entre 7 e 9 meses

Orthopride Franchising

Franquia de Ortodontia e estética há 15 anos no mercado, mais de 200 unidades em operação e nenhum caso de falência na rede.

Investimento total: a partir de R$ 407 mil (incluindo taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 150 mil

Prazo de retorno do investimento: de 24 a 36 meses

Buddha Spa

Fundada em 2001 por Gustavo Albanesi e Jayme Santos, ex-executivos do mercado financeiro, o Buddha Spa é a maior rede de spas urbanos da América Latina, com mais de

100 unidades instaladas em várias cidades brasileiras.

Investimento inicial: a partir de R$ 450 mil

Faturamento médio mensal: R$ 180 mil

Prazo de retorno do investimento: de 24 a 36 meses

Face Doctor

Com mais de 150 unidades em cerca de 24 estados do Brasil, a Face Doctor - maior rede de franquias premium especializada em rejuvenescimento facial e corporal do país

Investimento inicial: de R$190 mil a R$305 mil

Faturamento médio mensal: R$ 216 mil

Prazo de retorno do investimento: entre 12 e 24 meses

Stylebar

Rede de salões de beleza pioneira no conceito de easy beauty no Brasil, que tem reforçado. Atualmente, o negócio conta com 10 unidades, localizadas em São Paulo e Recife, proporcionando uma experiência de beleza simplificada e eficiente para seus clientes. Só em 2023, a rede faturou mais de R$10 milhões, e pretende dobrar esse valor até o fim deste ano.

Investimento inicial: a partir de R$ 600 mil (instalação e equipamentos + enxoval de produtos)

Faturamento médio mensal: R$ 2 milhões no primeiro ano de operação

Prazo de retorno do investimento: 25 meses

Cuidare Brasil

Criada pela enfermeira Izabelly Miranda, em Natal (RN), a Cuidare Brasil é uma rede de cuidadores de pessoas que já faturou mais de R$120 milhões em 2023. Este ano, a rede de cuidadores inicia expansão pelas regiões sul e centro-oeste, e deve chegar a 100 unidades até o final de 2025.

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$60 mil

Prazo de retorno do investimento: 12 meses

Tereza Zanchi Shiatsu & Bem-Estar

Fundada com a missão de proporcionar bem-estar e relaxamento através de técnicas tradicionais de shiatsu e outras terapias, a Tereza Zanchi e Bem-Estar tornou-se referência no setor. A rede opera atualmente com 12 unidades e é associada à International Spa Association (ISPA) e à Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Investimento inicial: de R$ 180 mil a R$ 390 mil (não considera o ponto comercial)

Faturamento médio mensal: de R$ 70mil a R$ 100 mil

Prazo de retorno do investimento: de 24 a 36 meses

Escova Express

A Escova Express é a rede de franquias referência no mercado de beleza, que usa os melhores métodos em escovas, penteados, maquiagens e design de sobrancelhas. Com atendimentos que dispensam agendamento prévio otimizando o tempo das mulheres que têm uma rotina corrida, mas que querem estar sempre arrumadas. Atualmente com sete unidades no Sudeste e Centro-Oeste, a marca atende cerca de 3 mil clientes por mês.

Investimento inicial: R$ 230 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil a R$ 80 mil

Prazo de retorno do investimento: de 18 a 24 meses

Espaço Make

Com o seu slogan “Porque chique é pagar pouco”, a rede, fundada com a chegada da pandemia da Covid 19, ganha notoriedade no mercado, sendo a franquia de makes que mais cresce no país em seu segmento. Oferecendo maquiagens multimarcas que custam a partir de R$10 reais, a rede possui 25 unidades em operação espalhadas em todo o território nacional.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 40 mil e R$ 50 mil

Prazo de retorno do investimento: a partir do 12° mês

Acuidar

Fundada em 2016 pelo médico Vitor Hugo de Oliveira e pela fisioterapeuta Jéssica Soares Ramalho, a rede oferece serviços no domicílio do cliente ou durante acompanhamento hospitalar, com opções de diárias avulsas e planos mensais. A marca entrou para o setor de franchising em 2020, contando hoje com mais de 200 unidades inauguradas.

Investimento inicial: a partir de R$ 24 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil mensal após 12 meses e R$ 300 mil mensal após 36 meses

Prazo de retorno do investimento: de 6 a 15 meses

Alergoshop

Referência em desenvolvimento e comercialização de produtos hipoalergênicos, a rede atua há 30 anos no mercado e é líder no país para atender as necessidades das pessoas sensíveis e com tendência a alergias. Conta com mais de 180 produtos em seu catálogo, livres de 95 substâncias agressivas para o nosso corpo. A marca é preferência comprovada pela opinião de médicos especialistas, com mais de 90% de aprovação, avaliada em 9,4.

Investimento inicial: de R$ 190 a R$ 240mil

Faturamento médio mensal: R$ 50mil

Prazo de retorno do investimento: 36 meses

Grupo Ultra Academias

A Grupo Ultra Academias, detentora de cinco marcas de academias e estúdios (Ultra Academia, Spider Kick, BYD, Ride State e The Flame), é uma rede com mais de 40 unidades em operação presentes 12 estados brasileiros. Já possuem mais de 100 contratos assinados e até o fim do ano a previsão é de chegar a 150 contratos e 60 unidades em operação. O franqueado pode escolher entre as opções de studio ou big gym, dependendo da sua capacidade de investimento e da região desejada.