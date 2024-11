Com aquisições focadas no e-commerce, JSL acelera operações para atender demanda da Black Friday

Tudo mudou este ano para a gigante de transportes JSL quando o assunto é Black Friday. Pela primeira vez em sua história, a companhia colocou as entregas para o e-commerce no cento da estratégia do período promocional. Com aquisições e uma frota de mais de 25.000 veículos, a JSL quer consolidar sua presença no varejo digital.

A empresa de logística rodoviária do Grupo Simpar registrou um aumento anual de 25,3% no lucro no terceiro trimestre de 2024, com o lucro líquido alcançando R$ 72,2 milhões. Para a Black Friday de 2024, a companhia espera um crescimento de 30% no volume de entregas.

O e-commerce brasileiro deve crescer 13% e faturar R$ 9,2 bilhões na Black Friday, segundo estimativas da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (CBL) e do NielsenIQ. Na JSL, as primeiras semanas de novembro já indicaram bons resultados. Segundo o CEO Ramon Alcaraz, a empresa observou um aumento de 10% a 12% nas entregas em comparação com os meses de outubro e setembro.

“Este ano estamos preparados para movimentar mais de 20 milhões de pacotes na operação de middle mile e realizar mais de 10 mil entregas por dia", diz o CEO Ramon Alcaraz.

Aquisições de olho no e-commerce

Ramon Alcaraz, presidente da JSL (JSLG3) (JSL/Divulgação)

Nos últimos anos, a JSL tem se preparado para o e-commerce com aquisições estratégicas que permitiram à companhia oferecer soluções mais eficazes. Até então a JSL tinha custos elevados, especialmente nas etapas intermediárias do processo logístico, limitando sua capacidade de operar de maneira eficiente no varejo digital. “Não conseguíamos ganhar escala porque os custos eram elevados demais para tornar as operações mais rentáveis, o que nos impedia de atender com agilidade a demandas de maior volume”.

Em 2020, a empresa comprou 75% das ações da Fadel, empresa dedicada à distribuição de cargas rodoviárias e logística interna, com forte presença em 13 estados brasileiros, além de operações no Paraguai e na África do Sul.

No ano passado, outra aquisição relevante de olho no varejo digital: FSJ Logística, especializada em transferências de cargas entre centros de distribuição, segmento essencial para a logística de e-commerce. A compra de R$ 108,6 milhões foi parte fundamental da estratégia para atender à crescente demanda do e-commerce durante períodos de alta como a Black Friday. A FSJ projeta um aumento de 20% a 30% na sua frota durante o pico do período promocional.

“As aquisições nos levam a segmentos em que não atuávamos anteriormente, o que amplia significativamente nosso portfólio e nos permite atender de maneira mais eficiente às novas demandas do mercado. A Fadel e a FSJ, por exemplo, trazem expertise em áreas como distribuição urbana e middle mile, segmentos essenciais para o e-commerce”, diz Alcaraz.

A digitalização da logística

Em um mercado cada vez mais competitivo, a JSL também está investindo em tecnologia para melhorar a eficiência e a agilidade de suas operações logísticas. O destaque dessa estratégia é o desenvolvimento de um novo aplicativo, previsto para ser lançado no início de 2025.

O aplicativo da JSL será uma plataforma digital que visa melhorar a gestão de rotas e otimizar os processos de monitoramento em tempo real das entregas. Com a digitalização do processo logístico, a empresa espera reduzir custos operacionais e aumentar a transparência para seus clientes. A ideia é permitir que as empresas e consumidores acompanhem o status das entregas de forma mais precisa, além de melhorar a eficiência das operações com o uso de inteligência artificial e algoritmos de otimização de rotas.

Para o CEO, a digitalização é um passo crucial para a empresa aumentar a produtividade e reduzir os custos operacionais sem comprometer a qualidade dos serviços. "Com o aplicativo, queremos transformar a experiência do cliente, oferecendo visibilidade total sobre as entregas e agilidade no processo. Esse tipo de solução vai mudar a forma como o mercado logístico opera", diz Alcaraz.