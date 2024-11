No Grupo Pão de Açúcar, cliente fiel sai na frente na corrida por ofertas (online) da Black Friday

70 toneladas de chocolates, mais de 360.000 garrafas de whisky e 300.000 pacotes de fraldas são alguns números de produtos vendidos na Black Friday do Grupo Pão de Açúcar (GPA) a serem batidos neste ano. Na nova estratégia para data, o cliente recorrente larga na frente na corrida pelas ofertas, e acessa as ofertas em primeira mão nos aplicativos das bandeiras Extra e Pão de Açúcar.

A campanha promocional foi disponibilizada na terça-feira, 27, para os clientes mais fiéis do aplicativo da rede, um dia antes de ser aberta a todos os cadastrados na plataforma digital, e tem validade até sexta-feira. As ofertas chegam a até 70%, e vários produtos têm descontos progressivos na compra de unidades adicionais. Hoje, a campanha promocional chega nas lojas físicas, com validade até sábado, 30 -- tudo isso enquanto os estoques durarem, é claro.

Assim como os clientes recorrentes, os canais digitais estão no centro da estratégia de Black Friday. Líder no varejo alimentar digital, o GPA enxerga a Black Friday como um catalisador para uma expansão ainda mais agressiva no aplicativo e em sites parceiros, como iFood e Mercado Livre, por exemplo. A expectativa é de aumento de 75% nos pedidos online e um aumento de 50% nas visitas às plataformas digitais na semana da Black Friday em comparação com uma semana tradicional.

"Nosso objetivo é estreitar ainda mais o relacionamento com os consumidores e premiar aqueles que são fiéis e fazem compras recorrentes, especialmente nos nossos canais digitais", diz Victor Maglio, diretor de e-commerce do GPA.

Como o GPA aproveita a alta do varejo alimentar na Black Friday

A Black Friday, tradicionalmente conhecida pelas ofertas de produtos eletrônicos, tem se diversificado nos últimos anos. Os consumidores estão buscando cada vez mais de itens do varejo alimentar. Dados da Neotrust Confi indicam que as vendas online para supermercados devem registrar um crescimento de 9,1% durante a semana promocional deste ano.

Azeite, bebidas alcoólicas, papel higiênico, fraudas e outros itens do dia a dia são alguns dos itens buscados pelos consumidores. O executivo destaca para esse ano a maior oferta (e vendas) de itens de higiene e beleza pessoal. "É uma categoria que tem crescido semana a semana no esquenta do Black Friday e que deve apresentar crescimento expressivo em relação aos anos anteriores".

Em um mercado onde as compras online passaram a ser uma realidade, o GPA tem apostando forte no e-commerce – e a Black Friday é mais um passo para consolidar essa aposta. Hoje cerca de 400 lojas do grupo abastecem diretamente os pedidos feitos nos aplicativos e sites parceiros. Há dois anos, os centros de distribuição eram responsáveis pelas entregas, o que gerava lentidão nas entregas.

Hoje, as redes Extra e Pão de Açúcar trabalham com retirada de pedidos em loja, compra rápida que pode ser entregue em até uma hora e meia ou entrega agendada, com prazo de até três horas. Tanto nos aplicativos quanto em sites parceiros, onde a companhia se consolidou nos últimos anos como maior varejista alimentar digital.

“A estratégia do GPA, com foco na integração de suas operações físicas e digitais, já vem sendo desenhada há alguns anos. Isso é uma diretriz que orienta os próximos passos do grupo”, diz o executivo.

O aperfeiçoamento das estratégias digitais tem dado resultado: o canal digital já responde por 12,6% das vendas totais da empresa em 2024.

"O trabalho no e-commerce é uma evolução contínua”, diz Maglio. “Temos investido em infraestrutura, tecnologia e logística para garantir que a experiência de compra online seja a mais satisfatória possível”.