China lidera desenvolvimento prático da tecnologia quântica em setores estratégicos

A tecnologia quântica já está integrada a diferentes setores da sociedade chinesa, com aplicações práticas em segurança de dados, comunicação e gestão pública. Em Hefei, capital da província de Anhui e um dos polos nacionais de inovação, o Grupo China Telecom Quantum demonstra como essa tecnologia está sendo utilizada fora dos laboratórios.

Na sala de exposições da empresa, localizada no Parque de Alta Tecnologia da cidade, um dos destaques é um celular equipado com chip SIM quântico. “Com esse chip, o celular realiza comunicação quântica”, explica um funcionário da companhia.

Dois aplicativos, Quantum Secret Talk e Quantum Secret Message, já operam com criptografia quântica para chamadas, mensagens, videoconferências, arquivos e reuniões. No caso do Quantum Secret Message, ao escolher o modo de chamada de voz criptografada, o áudio é codificado com uma chave quântica antes de ser enviado. O celular receptor, equipado com o mesmo chip, decodifica a mensagem usando a mesma chave. Todo o processo é protegido contra interceptações e vazamentos.

Essa solução já atende mais de 5,2 milhões de usuários e 3.000 instituições, com mais de 100 aplicativos integrados, especialmente nos setores de governo, emergência e finanças.

Inovação em dispositivos: carimbo quântico em nuvem

Outro dispositivo apresentado é o carimbo quântico em nuvem, que combina tecnologia quântica e inteligência artificial para monitorar e controlar o uso de selos oficiais. No passado, representantes comerciais precisavam transportar fisicamente os carimbos, o que aumentava o risco de uso indevido. Agora, o sistema permite controle remoto e seguro do uso dos selos, mesmo em trânsito.

Esse recurso já está em operação em mais de 3.000 cenários nas regiões de Pequim, Anhui, Hebei, Shaanxi e Shandong, em áreas como administração pública, finanças, energia, saúde e educação.

Hefei: polo estratégico da tecnologia quântica na China

Fundado em 2023, o Grupo China Telecom Quantum tem sede em Hefei. A empresa já lançou mais de 20 produtos com base em segurança quântica, voltados para setores como governo, emergências e indústria. Entre os destaques está a plataforma em nuvem Tianyan, que demonstra vantagem quântica com um cluster de 880 qubits, o maior do país. A plataforma deve integrar futuramente o supercomputador quântico Zuchongzhi-3.

A escolha de Hefei como sede do grupo está alinhada à relevância estratégica da cidade no setor. Próxima à empresa, a chamada “Avenida Quântica” concentra mais de 30 companhias especializadas em computação, comunicação e metrologia quântica. Segundo o Departamento de Ciência e Tecnologia local, Hefei reúne cerca de um terço das empresas quânticas da China e já consolidou uma cadeia produtiva completa, da pesquisa básica à industrialização.

A cidade também lidera em iniciativas-piloto de aplicação da tecnologia, com a maior rede quântica metropolitana do mundo. Além disso, inaugurou a primeira linha de produção de chips quânticos da China, entregou computadores supercondutores e desenvolveu equipamentos de medição avançados, como espectrômetros e transformadores quânticos, voltados a áreas como ciência dos materiais, biomedicina e exploração energética.