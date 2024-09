China realiza 3ª Exposição Global de Comércio Digital

Será realizada em Hangzhou, na província de Zhejiang, na China, a 3ª Exposição Global de Comércio Digital, de 25 a 29 de setembro. Empresas de 32 países e regiões participarão do evento.

“O Ministério do Comércio e a província de Zhejiang farão todos os esforços para garantir a organização bem-sucedida da terceira edição da exposição e trabalharão para construir um produto de serviço público global que apoie a reforma e o desenvolvimento inovador do comércio digital”, disse Tang Wenhong, assessor do ministro do Comércio da China.

Além do pavilhão nacional dos países anfitriões, Cazaquistão e Tailândia, será estabelecido pela primeira vez o pavilhão das cidades amigas internacionais e o pavilhão da indústria estrangeira.

Cerca de 1/4 dos mais de 400 novos produtos e tecnologias apresentados são do exterior, número quatro vezes maior do que o do ano passado. Pela primeira vez será estabelecida uma área especial de indústrias do futuro, exibindo tecnologias de ponta em áreas como robôs inteligentes e economia de baixa altitude como carros voadores e eVolts.

Tecnologias como pessoas digitais e 3D sem óculos serão utilizadas para aumentar a interação no local, e pela primeira vez serão realizados o concurso de debate inteligente de pessoas digitais e o concurso de composição musical eletrônica de IA (inteligência artificial), interpretando vividamente as aplicações de tecnologias de ponta no comércio digital.

De acordo com Lu Shan, vice-governador da província de Zhejiang, mais de 1.500 empresas confirmaram sua participação, das quais mais de 300 são empresas internacionais. Mais de 30 mil compradores profissionais registraram-se para participar do evento, dos quais mais de 6 mil são clientes internacionais.

Novidades de 2024

A exposição deste ano lançará pela primeira vez o “Relatório de Desenvolvimento do Comércio Digital da China”. “O comércio digital, como prática inovadora da economia digital no campo comercial, é uma nova força motriz para o desenvolvimento da nova qualidade da produtividade no campo comercial”, disse Zhu Yong, diretor do Departamento de Comércio Eletrônico e Informação do Ministério do Comércio.

O varejo online da China ocupa há 11 anos consecutivos o primeiro lugar global. No primeiro semestre deste ano, o comércio eletrônico transfronteiriço representou 5,7% das importações e exportações de mercadorias, e o nível de digitalização do comércio continua a aumentar.

“O comércio digital, caracterizado por dados como elemento-chave, serviços digitais como núcleo e encomendas e entregas digitais como principais características, tornou-se uma nova tendência no desenvolvimento do comércio internacional e um novo ponto de crescimento na economia”, disse Tang Wenhong, do Ministério do Comércio.

Desde 2023, o comércio digital da China desenvolveu-se rapidamente. No primeiro semestre de 2024, o tamanho das importações e exportações de serviços que podem ser entregues digitalmente atingiu RMB 1,42 trilhão, um aumento de 3,7%, atingindo um novo recorde histórico. As importações e exportações de comércio eletrônico transfronteiriço atingiram RMB 1,22 trilhão, um aumento de 10,5%, também atingindo um novo recorde histórico.

Em 2023, o valor agregado da indústria digital da China representou 10% do PIB. A população chinesa de internautas atingiu 1,092 bilhão, e a taxa de penetração da internet atingiu 77,5%. O tamanho do mercado de computação em nuvem da China atingiu RMB 616,5 bilhões, um aumento de 35,5%. O mercado de dados está cada vez mais ativo, e em 2023, a produção total de dados atingiu 32,85 zettabytes, um aumento de 22,4%.