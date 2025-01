China celebra o terceiro aniversário do RCEP

No dia 1º de janeiro de 2025, o Acordo de Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP) completou três anos desde sua entrada em vigor. Em uma conferência realizada em 3 de janeiro, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, destacou que o país continuará implementando o acordo com alta qualidade, promovendo o fortalecimento do livre comércio na região da Ásia-Pacífico.

O RCEP reúne 15 países membros, incluindo China, Japão, Austrália e nações do Sudeste Asiático, formando o maior acordo de livre comércio do mundo em número de participantes e potencial econômico.

Impactos econômicos e papel da China no RCEP

Reconhecido por sua escala e relevância, o RCEP tem desempenhado um papel fundamental na integração econômica da região. Um estudo do Banco Asiático de Desenvolvimento projeta que, até 2030, o acordo pode gerar um crescimento de US$ 245 bilhões nos países membros e criar 2,8 milhões de empregos.

“A China, como maior economia participante, está comprometida em implementar o RCEP de maneira abrangente e de alta qualidade”, afirmou Mao Ning. Este compromisso reforça a liderança chinesa na cooperação econômica regional e no multilateralismo.

Avanços na integração regional

O RCEP não só fortalece a confiança global no multilateralismo, mas também traz novas oportunidades de mercado aos seus membros. Mao Ning destacou que a China continua promovendo melhorias no comércio livre da Ásia-Pacífico, buscando desenvolvimento comum e prosperidade para todos os países participantes.

O pacto simboliza um passo importante na construção de uma economia regional mais integrada e resiliente

Com um papel central no RCEP, a China reafirma sua posição como líder na promoção de uma maior cooperação econômica na Ásia-Pacífico, consolidando um futuro mais próspero para a região.