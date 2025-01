Logística chinesa registra crescimento contínuo

A Confederação da Indústria de Logística e Aquisição da China revelou em 3 de janeiro o Índice de Prosperidade da Indústria de Logística referente a dezembro de 2024. O setor registrou um índice de 53,1%, um aumento de 0,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior, marcando o quinto mês consecutivo de crescimento.

Esse desempenho reflete o impacto de políticas governamentais estratégicas e o fortalecimento da demanda interna, que sustentaram o volume total de negócios logísticos. O leste da China se destacou como a região com o maior crescimento no período.

Desempenho por setores e modalidades de transporte

A logística foi particularmente impulsionada por setores estratégicos como maquinaria elétrica, semicondutores, equipamentos de comunicação e fabricação de veículos elétricos. A demanda por serviços logísticos também cresceu devido à estabilidade no consumo doméstico e no comércio online.

Os índices do volume de negócios no transporte rodoviário, aquático e multimodal apresentaram aumentos mensais. Já as modalidades ferroviária, aérea e postal mantiveram índices superiores a 55%, demonstrando um alto nível de prosperidade. [Grifar: Esse desempenho diversificado reflete a capacidade do setor de atender diferentes demandas e promover a circulação econômica.]

Políticas e avanços no segundo semestre

O segundo semestre de 2024 foi marcado por iniciativas governamentais para liberar a demanda e fortalecer a circulação nas cadeias de suprimentos. Essas medidas resultaram em avanços nos índices de volume total de negócios, giro de estoques e taxa de utilização de equipamentos.

Segundo Liu Yuhang, diretor do Centro de Informação de Logística da China, “a oferta logística de alta qualidade continua a se expandir, promovendo a movimentação de mercadorias e o funcionamento estável da economia nacional”. [Grifar: Este cenário reafirma a importância da logística para a estabilidade econômica e o crescimento internacional da China.]

Com crescimento consistente e políticas robustas, o setor logístico desempenhou um papel vital na promoção da circulação econômica nacional e internacional, garantindo a eficiência do sistema de distribuição.