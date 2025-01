China não deve cumprir meta ambiental que envolve aço menos poluente

A China parece destinada a não cumprir uma meta ambiental de aumentar a produção de aço menos poluente, já que as taxas de uso de fornos mais limpos e novos estagnaram. A crise imobiliária também pesa sobre a demanda e os preços.

O país é o maior poluidor do mundo, bem como seu maior produtor de aço, e os esforços para ter uma produção mais limpa do metal fazem parte de uma estratégia ambiciosa para atingir metas climáticas, mesmo que as autoridades também busquem sustentar o crescimento econômico em meio a uma desaceleração. Para o aço, as autoridades estabeleceram uma meta para que os fornos elétricos produzam mais de 15% da produção total até o final de 2025, de acordo com a Bloomberg.

A taxa operacional média para esses fornos — que fundem aço antigo, evitando o uso de carvão — foi de 49% no ano passado, abaixo dos 54% em 2023, de acordo com o provedor de dados Fubao Information, sediado em Xangai, citando uma pesquisa com mais de 100 operações. Essa é a menor taxa desde 2021.

Entre os inúmeros desafios econômicos da China, sua crise imobiliária tem sido uma das mais difíceis de resolver, com os preços das casas caindo em meio a um excesso de unidades não vendidas. Isso tem sido um sério obstáculo para a demanda por aço, prejudicando os preços e provocando temor entre os principais produtores.

A World Steel Association colocou a participação do EAF na produção total da China em 9,9% em 2023

Os EAFs são um método menos poluente de fazer a liga de aço do que os altos-fornos tradicionais a carvão que há muito dominam a indústria siderúrgica da China, um setor que contribui com 7% das emissões totais de dióxido de carbono do mundo.