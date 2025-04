'Índice do Medo' de Wall Street dispara com caos tarifário e chega aos níveis da covid

O VIX (Volatility Index, na sigla em inglês), considerado um termômetro do medo em Wall Street, disparou nesta sexta-feira, 4, após o anúncio da China de que vai retaliar os Estados Unidos, com uma tarifa de 34% sobre todos os produtos que vêm do país.

Por volta das 11h30, o indicador subia 33,58%, para os 40,10 pontos.

O índice chegou a bater os 45,54 pontos, antes de voltar para um patamar próximo dos 40. Se fechar o dia acima desse patamar, seria a maior alta em quatro anos, desde outubro de 2020, quando temores de uma volta da covid e incertezas em relação as eleições americanas agitaram os mercados.

O que é o VIX, o índice do medo?