Japão evita dar pistas sobre aumento dos juros e vai acompanhar os riscos à economia

O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, evitou dar um sinal claro de que poderia aumentar as taxas de juros no mês que vem, reiterando a necessidade de continuar monitorando os riscos para a economia em comentários que derrubaram o iene.

"O momento e o ritmo do ajuste do grau de acomodação monetária dependerão dos desenvolvimentos na atividade econômica e nos preços, bem como das condições financeiras futuras", disse Ueda em um discurso em uma conferência empresarial em Tóquio na quarta-feira.

"O BC precisa prestar a devida atenção a vários fatores de risco em casa e no exterior, e examinar como esses fatores afetarão as perspectivas e os riscos para a atividade econômica e os preços do Japão e a probabilidade de concretizar as perspectivas", disse ele.

O discurso ocorre após Ueda indicar na semana passada que o BOJ pode esperar mais tempo antes de aumentar os juros, uma visão que surpreendeu os investidores que esperavam uma mudança em janeiro se o banco já não agisse na reunião de dezembro, segundo a Bloomberg.

Preocupações do BC japonês

A posição do presidente eleito Donald Trump estava entre os fatores citados por Ueda para o comportamento mais comedido do BC. Essa atitude inesperada desencadeou uma queda no iene e alertas do Ministério das Finanças do Japão sobre movimentos cambiais unilaterais e especulativos.

Ueda continuou nessa linha na quarta-feira. Ele pareceu querer manter suas opções em aberto ao notar a necessidade de manter as taxas baixas para apoiar a economia, ao mesmo tempo em que sinalizava o risco de manter as taxas em níveis baixos por muito tempo.

O iene enfraqueceu para até 157,37 em relação ao dólar após os comentários de Ueda. Nesta quinta, a moeda japonesa estava ainda mais desvalorizada - 157,62 em relação ao dólar.

Ainda assim, a velocidade do enfraquecimento da moeda sugeriu pouca chance imediata de o iene quebrar a mínima de cinco meses de 157,93, que aconteceu na semana passada, ou que poderia desencadear mais intervenção cambial pelo Japão.

De acordo com a Bloomberg, à medida que o Japão faz a transição para atingir uma inflação estável de 2%, o BOJ manterá condições financeiras fáceis, mantendo a taxa abaixo do nível neutro para apoiar firmemente a economia, disse Ueda. “Temos que garantir que a economia do Japão não retorne a um ambiente deflacionário ou de baixa inflação”, disse ele. O BOJ deixou sua taxa básica de juros em 0,25% em sua reunião de dezembro. Em março, o BC aumentou os juros pela primeira vez em 17 anos.

Alguns economistas e formuladores de políticas acham que o país está pronto para um novo aumento. A inflação do Japão permaneceu na meta do BOJ ou acima dela por dois anos e meio e a economia continuou uma recuperação moderada. Antes de uma reunião na semana passada, cerca de 86% dos especialistas que observam o comportamento do BOJ disseram que as condições econômicas justificavam um aumento nas taxas na reunião.

O aumento das taxas também pode aliviar um pouco a pressão sobre o iene, que está se aproximando de níveis que viram uma intervenção do governo nos mercados no início do ano. Tóquio gastou perto de US$ 100 bilhões sustentando a moeda até agora em 2024.

Os traders veem uma chance de 46% de um aumento nas taxas em janeiro, com 82% de chance de uma mudança até março, segundo a Bloomberg. A próxima reunião do BOJ será em 24 de janeiro.