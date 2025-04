Lula é cobrado por Raoni por pesquisa na Margem Equatorial: 'Há riscos grandes e consequências'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi cobrado nesta sexta-feira, 4, por cacique Raoni, importante liderança indígena, que vem fazendo críticas ao governo. O encontro ocorre na Aldeia Piaraçu, em Mato Grosso, onde Raoni é homenageado.

Durante a solenidade, o indígena criticou a possibilidade de exploração de petróleo na Margem Equatorial. O processo anterior, de pesquisa pela Petrobras, ainda está sob análise do Ibama, mas gera tensões no Palácio do Planalto. O próprio Lula é a favor da prospecção na região.

— Eu não quero que entremos em contradição com alguma coisa. Quero que a gente faça o trabalho que beneficie os povos indígenas do Brasil. Eu estou sabendo que lá na Foz do Rio Amazonas, o senhor está pensando no petróleo que tem debaixo do mar. Eu penso que não. Essas coisas, na forma como estão, garantem que a gente tenha o meio ambiente e a terra com menos poluição. Se isso acontecer, eu já tive contato com os espíritos que sabem dos riscos de a gente continuar trabalhando dessa forma, de destruir e destruir. Eu sei que tem riscos muito grandes e consequências que não vamos conseguir parar — discursou Raoni.

Lula passou a fazer pressão sobre o Ibama desde fevereiro para a liberação das pesquisas na região. Depois de prometer ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), destravar a proibição de pesquisas na Margem Equatorial, ele afirmou que o órgão ambiental “parece” atuar contra o governo.

— Não é que vou mandar explorar, eu quero que seja explorado. (...) O que não dá é ficar nesse lenga-lenga, o Ibama é um órgão do governo e está parecendo que é um órgão contra o governo — disse Lula, em entrevista à Rádio Diário FM, de Macapá.

Em 2023, o Ibama recusou a licença da Petrobras e, desde então, a estatal atua para atender requisitos ambientais do instituto. O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, liberou a licença que autoriza a Petrobras a realizar perfurações para pesquisas na região, mas tem adiado a sua decisão final e causado irritação nos defensores da perfuração.

Lula e Raoni

O encontro acontece seis meses após o cacique não ter sido atendido pelo presidente numa tentativa de encontro no Palácio do Planalto, em outubro. No discurso, Cacique Raoni pediu para o petista pensar em um sucessor que defenda as pautas indígenas na Presidência.

O líder indígena alfinetou Lula dizendo que precisou convidá-lo três vezes à aldeia para que a visita acontecesse.

— Quero falar para todos que eu estive pessoalmente com o presidente Lula convidando para ele vir para nossa aldeia, e ele me disse que viria, mas não veio. Eu encontrei com ele novamente e convidei mais uma vez, ele falou que viria, e não veio. Aí na terceira vez, falei: presidente, preciso que o senhor venha para minha aldeia, e agora ele está aqui — disse.

Lula condecorou o líder indígena com a medalha Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito, oferecida a cidadãos brasileiros, instituições e estrangeiros em reconhecimentos aos serviços prestados à população.

Raoni é uma das principais vozes e defesa da Amazônia e reconhecido internacionalmente pela sua luta. Ele subiu a rampa com Lula na posse em 1º de janeiro de 2023.

Em março do ano passado, durante uma agenda com Lula em Belém, o cacique foi homenageado com a Legião de Honra, a mais alta honraria da França, pelo presidente do país, Emmanuel Macron. Já em 2023, durante viagem ao Rio de Janeiro, Raoni criticou o presidente brasileiro pela demora do governo em atender às promessas feitas a ele no dia da posse, momentos antes de subir a rampa com o petista.