ChatGPT: como PMEs podem usar a tecnologia — e quais são os benefícios

As novas tecnologias estão impactando cada vez mais o dia a dia das pessoas e podem ser uma aposta transformadora também para os pequenos negócios. Dessa vez, a sensação do momento é o Chat GPT, um algoritmo baseado em inteligência artificial que oferece ao usuário uma forma simples de conversar e obter respostas sobre os mais diversos assuntos.

A ferramenta foi criada por um laboratório de pesquisas em inteligência artificial dos EUA chamado OpenAI, com sede em San Francisco. O nome Chat GPT é uma sigla para “Generative Pre-Trained Transformer” – algo como “Transformador pré-treinado generativo”. Basicamente o recurso é capaz de realizar infinitas tarefas, desde escrever artigos e notícias e redações escolares até criar códigos inteiros de programação ou ajudar a encontrar erros e bugs em códigos, traçar estratégias de vendas, compor músicas e produzir teses acadêmicas.

Se engana quem pensa que essa inovação só pode ser usada por grandes empresas com nomes reconhecidos no mercado. Ao contrário, a facilidade de acesso e a possibilidade de consultar de temas simples até questões mais complexas traz uma gama de oportunidades para as micro e pequenas.

ChatGPT: para que os brasileiros querem usar a nova tecnologia

“O ChatGPT trará inúmeros benefícios para os pequenos negócios, reduzindo custos estratégicos e operacionais por meio desta tecnologia. Suas aplicações no campo do marketing, das finanças, no atendimento ao cliente ou no processo de vendas pode aumentar a sua receita e reduzir os custos”, opina a analista do Sebrae e engajadora do Ecossistema de Inovação no Brasil, Cristina Araújo.

Mas, como os donos de pequenos negócios podem surfar nessa onda tecnológica da inteligência artificial? A boa notícia é que existem várias maneiras de aproveitar a tecnologia de chatbots. O Sebrae listou algumas das possibilidades que podem ser exploradas pelos empreendedores.

Como empreendedores podem usar o ChatGPT

• Atendimento ao cliente: uso de chatbot para responder a perguntas frequentes dos clientes e fornecer informações sobre seus produtos ou serviços.

• Marketing automatizado: os chatbots podem enviar mensagens personalizadas e ofertas especiais aos clientes.

• Processos internos: é possível automatizar tarefas repetitivas, como agendamentos e pedidos, por meio dos chatbots.

• Análise de dados: Coletar e analisar dados dos clientes para entender melhor suas necessidades e qualificar a experiência do cliente também pode ser uma estratégia.

• Integração de aplicativos: o chatbot pode ser integrado com outros aplicativos, como CRMs, para aprimorar a eficácia dos processos.

Para além dessas alternativas, Cristina destaca a tecnologia pode ser aplicada ainda na elaboração de conteúdo de marketing, brainstorming de ideias, automatização do processo de vendas e o aumento do envolvimento do cliente, levando a uma maior fidelidade e retenção.

Porém, como toda novidade tecnológica existem controvérsias em relação à regulação do uso da nova ferramenta. “Entusiastas da ciência e tecnologia dividem opiniões quando se fala sobre a substituição do homem pela máquina”, alerta a especialista do Sebrae. A tendência baseada em deep learning ou machine learning já é uma realidade em muitos setores da economia e já está gerando novas profissões e eliminando algumas outras.

Como acessar o ChatGPT?

É simples e rápido. Acesse a página https://chat.openai.com/chat , através do navegador e faça login com a sua conta Google ou Facebook. A Open IA, empresa criadora do ChatGPT treinou o computador com 45 Terabytes de textos até 2021.