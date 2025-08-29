CEO da Nvidia chega a fortuna de US$ 142 bilhões e ameaça posição de Warren Buffett

O avanço da Nvidia no mercado financeiro global tem alavancado o patrimônio pessoal de seu CEO, Jensen Huang, que já soma US$ 142 bilhões em 2025.

Esse valor o coloca próximo de Warren Buffett, o investidor mais influente do século, que detém atualmente US$ 144 bilhões. A diferença é que, enquanto a fortuna de Buffett cresceu modestamente neste ano (US$ 2,19 bilhões), Huang viu seu patrimônio saltar em US$ 27,6 bilhões, de acordo com dados da Bloomberg.

A valorização acelerada da Nvidia é resultado direto do protagonismo da empresa no setor de inteligência artificial, com seus chips sendo utilizados por grandes desenvolvedores globais.

A empresa também atingiu a marca de US$ 4 trilhões em valor de mercado, um feito inédito na história das empresas públicas. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Aprenda como decisões estratégicas bem fundamentadas criam valor de mercado e impulsionam carreiras de líderes. Desenvolva visão financeira que transforma oportunidades em resultados. Participe do Pré-MBA em Finanças Corporativas por R$ 37.

Valorização da Nvidia impulsiona fortuna do CEO

Grande parte da fortuna de Huang vem de sua participação de aproximadamente 3,5% na Nvidia. Analistas de mercado apontam que o valor de mercado da empresa pode alcançar US$ 6 trilhões.

Mesmo com oscilação nas ações ao longo de 2025, incluindo uma queda histórica de 17% em janeiro, a companhia conseguiu se recuperar e manter a confiança dos investidores, sobretudo a partir de junho.

Crises de mercado não impediram a retomada

O caminho, porém, não foi isento de riscos. Em janeiro, a Nvidia perdeu quase US$ 600 bilhões em valor de mercado em um único dia, após a revelação de que chips reduzidos da marca estavam sendo utilizados pela empresa chinesa DeepSeek.

Em março, nova queda: 9% em um dia, após o então presidente Donald Trump anunciar tarifas sobre produtos fabricados no México, onde a Nvidia também opera.

Apesar dessas turbulências, a capacidade de resposta rápida da empresa e a visão estratégica de Huang foram decisivas para a retomada. O mercado reconheceu a solidez da empresa, e os papéis voltaram a subir.

PRÉ-MBA FINANÇAS CORPORATIVAS: Compreenda como estrutura de capital, alocação de recursos e expansão controlada criam empresas sólidas. Aprenda fundamentos que constroem valor duradouro. Inscreva-se por R$ 37.

O papel da estratégia financeira no sucesso

Fundada em 1993 por Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem, a Nvidia nasceu de uma aposta ousada em gráficos computacionais.

Huang já afirmou que a inexperiência na gestão empresarial, na época, pode ter sido uma vantagem. “Acho que essa é a superpotência do empreendedor: ele não sabe o quão difícil vai ser, e só se pergunta: ‘Quão difícil pode ser?’”, disse ao podcast Acquired.

A ascensão da empresa é exemplo direto de como decisões bem fundamentadas em finanças corporativas, como estrutura de capital, alocação de recursos e expansão controlada, são essenciais para criar valor de mercado e impulsionar carreiras de líderes.

Lições para profissionais que querem crescer

O caso de Jensen Huang vai além da inovação tecnológica. Ele escancara o peso que a visão financeira estratégica tem no crescimento de empresas e executivos.

O domínio técnico precisa ser complementado por um entendimento profundo de finanças corporativas, como gestão de valor, investimentos, riscos e relacionamento com investidores.

Para qualquer profissional que queira crescer na carreira, seja no setor financeiro, de tecnologia, ou em qualquer outro, dominar os fundamentos das finanças corporativas pode ser o diferencial entre o sucesso e a estagnação.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.

Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)

Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico

Certificado EXAME + Saint Paul

Domine fundamentos de finanças corporativas que diferenciam sucesso de estagnação em qualquer setor. Transforme conhecimento em vantagem competitiva com a EXAME + Saint Paul. Faça um pré-MBA com três horas de duração e quatro aulas práticas. Clique aqui e faça sua inscrição.