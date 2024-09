Preços do Ozempic devem cair nos EUA com negociação entre Novo Nordisk e governo

A Novo Nordisk, fabricante do popular medicamento para diabetes Ozempic, indicou que o remédio provavelmente será incluído nas próximas rodadas de negociações de preços com o governo dos Estados Unidos. A empresa já está se preparando para a possível redução de preços, que faz parte de um conjunto de políticas estabelecidas pela Lei de Redução da Inflação do governo de Joe Biden. As informações são da Bloomberg.

Segundo Ulrich Otte, vice-presidente sênior de finanças e operações da Novo Nordisk, é muito provável que o Ozempic faça parte da nova rodada de negociações. O anúncio foi feito durante a Conferência Global de Saúde Cantor, em Nova York. A empresa já está se organizando para enfrentar essas discussões, que podem impactar significativamente o preço do medicamento nos Estados Unidos.

Lei de Redução da Inflação

A Lei de Redução da Inflação, aprovada nos Estados Unidos, prevê uma série de medidas para controlar os custos com saúde, incluindo a autorização para o governo negociar os preços de determinados medicamentos, uma prática comum em muitos outros países. A medida visa reduzir os custos de medicamentos para programas de saúde pública, como o Medicare e o Medicaid.

Atualmente, o Ozempic, que tem um preço de tabela de US$ 968,52 (R$ 5,3 mil) por mês, é amplamente coberto pelos planos de Medicare para pacientes com diabetes tipo 2, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue. O governo dos EUA pretende reduzir o preço desse e de outros medicamentos por meio de negociações diretas, seguindo o modelo adotado por diversas nações ao redor do mundo.

De acordo com o cronograma do governo norte-americano, o Centro de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) anunciará a próxima lista de 15 medicamentos de prescrição de varejo selecionados para negociação até 1º de fevereiro de 2025. A partir de 30 de novembro de 2025, serão divulgados os preços máximos considerados justos para esses medicamentos, com as reduções sendo aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2027.

Especialistas em saúde já vinham antecipando que o Ozempic estaria entre os medicamentos incluídos na próxima rodada de negociações, devido à sua relevância no tratamento de diabetes tipo 2 e ao seu custo elevado nos Estados Unidos.

Impactos no mercado

A notícia sobre a possível inclusão do Ozempic nas negociações de preços impactou as ações da Novo Nordisk, que chegaram a cair até 3,7% no mercado financeiro antes de se estabilizarem. Embora as negociações de preços possam reduzir a receita da empresa com o medicamento nos Estados Unidos, a expectativa é que a Novo Nordisk mantenha sua posição forte no mercado global de tratamentos para diabetes.

Além disso, a redução de preços para programas de saúde pública pode aumentar o acesso de pacientes ao medicamento, beneficiando milhares de pessoas com diabetes tipo 2 que dependem do Ozempic para manter seus níveis de glicose sob controle.

O Ozempic tem se destacado no mercado global de saúde desde seu lançamento, tornando-se um dos medicamentos mais prescritos para diabetes tipo 2. O medicamento faz parte de uma classe de tratamentos conhecida como agonistas de GLP-1, que ajuda a melhorar o controle glicêmico e, em alguns casos, também auxilia na perda de peso.

Nos últimos anos, o Ozempic também ganhou notoriedade devido ao seu uso fora do rótulo para controle de peso, o que contribuiu para um aumento na demanda pelo medicamento. Essa popularidade aumentou o interesse em novos tratamentos da mesma classe, como o Wegovy, outro medicamento da Novo Nordisk, que é aprovado especificamente para perda de peso.